Le genou de Nikola Jokic fait trembler les Nuggets…

Rien ne va plus à Denver sur le plan physique. Après Christian Braun, Aaron Gordon et Cam Johnson, c’est au tour de Nikola Jokic de tomber et c’est évidemment bien plus qu’un simple titulaire qui rejoint l’infirmerie, car on parle tout simplement de la plaque tournante de l’équipe et sans doute du meilleur joueur de la saison.

Ce lundi à Miami, le « Joker » – qui cumulait déjà 21 points, 8 passes et 5 rebonds à la pause – s’est retrouvé au sol à… 3 secondes de la fin de la première mi-temps.

Son genou gauche l’a lâché quand son coéquipier Spencer Jones lui a involontairement marché sur le pied et il n’a pas pu masquer sa douleur en se prenant la jambe sur le parquet. Aidé au moment de se relever, il est ensuite rentré au vestiaire en marchant, sans rejouer en deuxième mi-temps.

Un triple-double de moyenne !

Une IRM est déjà prévue et les Nuggets retiennent évidemment leur souffle, quand on connaît l’importance de Nikola Jokic dans leur jeu et dans leurs résultats.

« Il a su immédiatement que quelque chose n’allait pas » a déclaré son coach, David Adelman, après la lourde défaite contre le Heat. « Ça fait partie de la NBA. Dès que quelqu’un se blesse, c’est déchirant. Surtout quelqu’un d’aussi unique que lui. On en saura plus demain et on avancera collectivement. »

Rarement blessé en dix ans et demi de carrière NBA, avec une moyenne de 70 matchs disputés par an, Nikola Jokic était le grand artisan du solide début de saison de Denver, avec son « triple double » de moyenne à près de 29 points, 12 rebonds et 11 passes de moyenne.

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 31 35:04 60.4 44.0 85.5 3.1 9.3 12.4 11.1 2.8 1.4 3.6 0.8 29.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.