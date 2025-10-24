Les Nuggets sont dégoûtés pour Aaron Gordon

« (C'était) incroyable. Peu importe ce qu’il a fait cet été, ça a clairement payé. » Le compliment a beau venir du meilleur shooteur de l'histoire, Stephen Curry, il s'avère être un modeste lot de consolation pour Aaron Gordon. Celui-ci a livré sa meilleure prestation en carrière, au point de s'inviter dans les livres d'histoire, mais ça n'a pas suffi.

Stephen Curry, avec ses 42 points, et les Warriors ont fini par avoir le dernier mot pour l'emporter après prolongation devant les Nuggets. « On a eu beaucoup de bonnes prestations ce soir, mais pas assez pour remporter le match », résume en quelques mots David Adelman, en pensant aussi au triple-double de Nikola Jokic (21 points, 13 rebonds et 10 passes) et au double-double de Jamal Murray (25 points et 10 passes).

Mais c'est logiquement la performance gâchée d'Aaron Gordon qui retient le plus l'attention. « Je me sens vraiment navré pour Aaron. Aaron a vécu une soirée que je n’oublierai jamais. Je sais qu’il ne l’oubliera pas non plus. C'est une défaite tellement difficile. Nous avons eu tellement d’occasions de gagner le match, de le contrôler. Il faut leur rendre hommage. Ils n’ont jamais cessé de revenir », poursuit le coach des Nuggets.

Sa formation a compté jusqu'à 14 points d'avance en première période. Une avance pour beaucoup liée à l'adresse folle affichée par son intérieur déchaîné : 7/7 à 3-points avant la pause ! Jamais un joueur des Nuggets n'avait inscrit autant de paniers primés dans la première période d'un match d'ouverture.

Un festival de « catch-and-shoot », en étant servi le plus souvent par Nikola Jokic, qui allait se poursuivre en seconde période. À 26 secondes de la fin, il pensait inscrire le tir à 3-points susceptible d'offrir la gagne à sa formation. C'était sans compter sur un missile lointain de Stephen Curry qui allait envoyer tout le monde en prolongation. « Il a réussi un tir super difficile pour envoyer le match en prolongation. Du Steph dans le texte », note Gordon.

Il refuse le ballon du match

Dans la période supplémentaire, ce dernier poursuivra son chantier, à proximité du cercle cette fois. Toujours insuffisant. Son compteur s'est arrêté à 50 points – un record en carrière pulvérisé (41) – avec des niveaux d'adresse invraisemblables : 17/21 aux tirs dont 10/11 derrière l'arc !

« Je me sentais bien, j'étais dans le rythme. J'avais l'impression qu'on avait le contrôle du match. C'est dur qu'on n'ait pas gagné. Ce sont des années et des années de travail. Les deux premiers tirs sont rentrés… Je ne sais pas quoi vous dire », lâche l'intérieur sur sa soirée d'adresse, lui permettant de battre le record de franchise d’Alex English avec 47 points lors d’un premier match et d'égaler le record NBA de Terry Rozier avec 10 tirs à trois points lors d’une rencontre d'ouverture.

L'intérieur rejoint par ailleurs Michael Jordan (deux fois), Kyrie Irving, Anthony Davis, Elgin Baylor et Wilt Chamberlain comme les seuls joueurs à avoir inscrit 50 points ou plus lors d’un premier match de saison. Pas question pour autant pour lui de récupérer le ballon du match.

« Ça craint, ils m'ont demandé si je voulais récupérer le ballon : non. Je ne veux pas ramener le ballon de la défaite… », termine un Aaron Gordon bouillant pendant le match, mais sérieusement refroidi par ce revers.

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 17 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.4 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 24 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.8 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29 45.4 28.8 71.9 1.4 3.6 5.1 1.9 2.1 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 33 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 34 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 33 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 * All Teams 50 28 46.3 33.5 65.1 1.5 4.1 5.7 3.2 1.8 0.7 1.9 0.7 12.4 2020-21 * DEN 25 26 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 * ORL 25 29 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 32 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30 56.4 34.7 60.8 2.4 4.1 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 73 32 55.6 29.0 65.8 2.4 4.1 6.5 3.5 1.9 0.8 1.4 0.6 13.9 2024-25 DEN 51 28 53.1 43.6 81.0 1.6 3.3 4.8 3.2 1.6 0.5 1.4 0.3 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.