Stephen Curry (42 points) sort le très grand jeu pour répondre à Aaron Gordon (50 points)

Sur leur lancée de leur victoire à Los Angeles, les Warriors entament le match sur un 10-0. Trois ballons de suite plus tard, ce sont six points de Nikola Jokic qui rendent la pareille à Golden State (10-10). Les Nuggets prennent alors le contrôle des opérations. Un 3/3 à 3-points d'Aaron Gordon et une défense physique leur permettent de prendre neuf points d'avance (27-18). Il faut neuf points de suite de Jimmy Butler (21 points, 6 passes, 5 rebonds, 3 interceptions), jusqu'ici muet, pour garder Golden State en embuscade (31-27).

Aaron Gordon sur un nuage

Le deuxième cinq des Nuggets ne relâche alors pas la pression. Dans le sillage de Jamal Murray et de Jonas Valanciunas, Denver reprend huit points d'avance. Le trio Brandin Podziemski – Buddy Hield – Al Horford (13 points) fait tout de même de la résistance (51-48). Aaron Gordon reprend alors son festival.

Il marque 14 points en trois minutes, dont quatre nouveaux tirs primés toujours à 100%, et Denver passe à +14 (68-54) ! Seul un sursaut de la défense des Warriors leur permet de limiter la casse avant la mi-temps (70-61).

Au retour des vestiaires, l'adresse des Nuggets disparait alors que Stephen Curry (4 points, 7 passes, 6 rebonds, 3 interceptions) règle la mire. Golden s'engouffre alors dans la brèche pour revenir dans le match. Avec Curry sur le banc, Jimmy Butler prend le relais, bien épaulé par Buddy Hield et Al Horford. Un 3-points du pivot ponctue un 7-0 qui donne l'avantage aux Warriors (89-85). C'est Jamal Murray qui stabilise les Nuggets et les deux équipes se retrouvent dos à dos avant le dernier quart temps (94-94).

Stephen Curry prend ses responsabilités

Le rythme de la rencontre ralentit, et l'attaque de Golden State s'enraye. En face, Aaron Gordon retrouve son adresse. Il termine un 12-1 avec huit points de suite et Denver reprend le contrôle du match (109-100). Le retour de Stephen Curry permet aux Warriors de grappiller doucement mais surement leur retard. Le meilleur shooteur de l'histoire rate toutefois un tir ouvert à 3-points et de l'autre côté un 3-points de Cam Johnson et un floater de Nikola Jokic gardent les Nuggets à +7 avec moins de quatre minutes à jouer (116-109).

Golden State ne jette toutefois pas l'éponge. Ils enchainent quatre stops de suite et dix points de Stephen Curry les ramènent à égalité avec 90 secondes au chrono (117-117) ! Curry manque de donner l'avantage aux siens en ratant un lay-up, et Aaron Gordon en profite pour marquer son 10e 3-points du match et mettre Denver devant. Chef Curry se rattrape alors en égalisant à neuf mètres, et un stop de Golden State envoie le match en prolongation (120-120).

Les Warriors au forceps

Curry et Gordon continuent sur leur lancée, suivi de près par Jokic et Horford. Un ballon perdu de Denver permet à Jonathan Kuminga (14 points, 5 rebonds) de filer au lay-up pour mettre Golden State à +3 avec deux minutes trente à jouer (128-125). Les Warriors enfoncent alors le clou. Leur défense prend le dessus et le duo Stephen Curry – Jimmy Butler termine un 12-2 qui leur donne la victoire !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry, clutchissime. Discret en première mi-temps (7 points), Stephen Curry a pris feu après la pause. Il a pris le match à son compte en troisième quart-temps (13 points) pour ramener son équipe. Golden State mené de sept points à moins de quatre minutes de la fin du match, il a sauvé les meubles en marquant 15 points de suite pour envoyer le match en prolongation, et en a ajouté 7 en prolongation pour tuer le match. À 37 ans, Stephen Curry ne montre aucun signe de déclin. De bon augure pour la saison des Warriors.

– Un début de saison record pour Aaron Gordon. La dernière fois que les Nuggets avaient joué à Golden State, Aaron Gordon avait fini le match avec 38 points. Cette nuit, pour le premier match de la saison de Denver, il a fait encore mieux. 50 points et 10/11 à 3-points, soit son record de points et de 3-points marqués sur un match. Il était à 7/7 à 3-points à la pause et son agressivité a permis aux Nuggets de virer en tête. C'est lui qui a tenu tête à Stephen Curry en fin de match. Il montre que son adresse de la saison dernière (43%) n'était pas une anomalie.

– Un duel qui a tenu toute ses promesses. Annoncé comme le rival principal du Thunder à l'Ouest avant la saison, les Nuggets ont montré pourquoi ce soir. Le trio Jokic – Murray – Gordon a été fantastique et leurs recrues estivales (Valanciunas, Hardaway Jr, Brown) ont fait le boulot avec Jokic sur le banc. Le potentiel est flagrant. Les Warriors quant à eux confirment leur belle performance face aux Lakers, cette fois contre un adversaire beaucoup plus coriace. Sept joueurs ont fini le match à plus de 10 points, et Steve Kerr a terminé la rencontre avec la paire Horford – Green à l'intérieur. En plus d'être intraitable défensivement, les deux intérieurs ont été déterminants de l'autre côté du terrain. Si Al Horford, en particulier, peut être aussi efficace en sortie de banc (13 points, 3/4 à 3-points), il faudra compter sur ces Warriors.