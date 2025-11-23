Mauvaise nouvelle pour Aaron Gordon et les Nuggets

Décidemment, Aaron Gordon a bien du mal à rester sur les terrains… Touché à l’arrière de la cuisse droite alors qu’il réalisait sa meilleure saison en carrière (18.8 points/m), l’ailier-fort des Nuggets souffre d’une déchirure des ischio-jambiers, et selon ESPN, le staff médical examinera sa cuisse dans quatre à six semaines.

Dans le meilleur des cas, Gordon reviendra pour Noël. Dans le pire, on ne le reverra qu’en 2026… C’est à dire que les Nuggets, 2e de la conférence Ouest, savent désormais qu’ils vont disputer entre 10 et 15 matches sans deux titulaires puisque Christian Braun ne reviendra qu’en 2026 en raison d’une grosse entorse.

Un gros coup dur pour David Adelman qui va devoir associer davantage Nikola Jokic et Jonas Valanciunas, tandis que Peyton Watson va continuer de prendre la suite de Braun pour épauler Jamal Murray à l’arrière.

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 16:57 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.4 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 23:53 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.8 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29:23 45.4 28.8 71.9 1.5 3.6 5.1 1.9 2.2 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 32:55 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 33:45 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 32:32 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 DEN 25 25:55 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 ORL 25 29:26 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 31:41 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30:13 56.4 34.7 60.8 2.4 4.1 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 73 31:28 55.6 29.0 65.8 2.4 4.1 6.5 3.5 1.9 0.8 1.4 0.6 13.9 2024-25 DEN 51 28:22 53.1 43.6 81.0 1.6 3.3 4.8 3.2 1.6 0.5 1.4 0.3 14.7 2025-26 DEN 13 28:18 53.2 44.4 86.7 1.5 4.5 5.9 1.3 1.8 0.8 1.4 0.2 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.