On ne reverra pas Christian Braun avant 2026

Christian Braun ne rejouera pas au basket au cours de l'année 2025. C'est ESPN qui l'annonce et c'est la conséquence de son entorse de la cheville gauche, survenue mercredi soir chez les Clippers. En voulant défendre sur James Harden, qui lui a ensuite marché sur le pied à la fin du premier quart-temps.

Éloigné des parquets durant six semaines, soit une vingtaine de matchs, l'arrière des Nuggets peinait à (re)trouver ses marques depuis la reprise. Passant de 15.4 points, 5.2 rebonds, 2.6 passes et 1.1 interception de moyenne la saison dernière, à 11.4 points, 4.4 rebonds et 3 passes de moyenne cette saison, avec des pourcentages de réussite en baisse (de 58% au tir et 40% à 3-points, à 50% au tir et 21% à 3-points).

Récemment prolongé à prix d'or, Christian Braun a peut-être du mal à se faire à son nouveau statut dans le Colorado. Du côté de Denver, on peut en tout cas s'attendre à ce que Bruce Brown, Tim Hardaway Jr, Julian Strawther et Jalen Pickett voient leurs responsabilités augmenter dans le « backcourt ».

Christian Braun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 76 15:32 49.5 35.4 62.5 0.6 1.8 2.4 0.8 1.3 0.5 0.5 0.2 4.7 2023-24 DEN 82 20:11 46.0 38.4 69.4 1.0 2.8 3.7 1.6 1.7 0.5 0.7 0.4 7.3 2024-25 DEN 79 33:52 58.0 39.7 82.7 1.2 3.9 5.2 2.6 2.2 1.1 1.0 0.5 15.4 2025-26 DEN 11 29:33 49.5 21.4 79.3 1.6 2.7 4.4 3.0 2.2 0.8 1.3 0.3 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.