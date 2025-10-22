Christian Braun satisfait de s’inscrire dans la durée à Denver

La dernière soirée, pour les draftés en 2022, afin de prolonger leur contrat, n'a profité qu'à deux joueurs ce lundi : Dyson Daniels et Christian Braun. Ce dernier a donc signé, au buzzer, une prolongation de 125 millions de dollars et cinq saisons supplémentaires.

« Les négociations, ce n'est pas vraiment mon truc. J'avais un peu l'impression d'être contre eux pendant un moment mais ça s'est bien passé. Je suis vraiment très satisfait du résultat, très reconnaissant envers toutes les personnes qui ont participé », commente l'arrière de Denver, qui affirme ne pas avoir été bousculé par les négociations même s'il reconnaît une certaine dose de stress durant cette période.

C'est désormais derrière lui, et son ancien salaire avec puisque cette saison, Christian Braun touche 4.9 millions de dollars et, sur les cinq prochaines, il sera à 25 de moyenne. Un sacré changement d'échelle.

« Il mérite chaque dollar qu'il a obtenu », estime son coach, David Adelman. « C'est bien de voir quelqu'un qui réussit non seulement avec son talent mais avec son travail. Ça compte beaucoup. Dans notre ligue, on mise sur ce qui peut arriver à l'avenir et on paye pour ça. Ce résultat a été mérité à chaque étape. Les fans et tout le monde ont pu l'observer. On a vu sa progression, sa confiance. »

Le joueur des Nuggets, sous contrat jusqu'en 2031, est surtout satisfait de s'inscrire dans la durée à Denver.

« J'ai été drafté ici. Je n'ai jamais changé d'école ni d'équipe au lycée. Ni à l'université. Je ne veux pas changer d'équipe en NBA. Je veux être ici », annonce le champion NBA 2023. « Je veux faire partie de ce qu'il se fait ici, des succès qui arriveront à Denver. »

Christian Braun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 76 16 49.5 35.4 62.5 0.6 1.8 2.4 0.8 1.3 0.5 0.5 0.2 4.7 2023-24 DEN 82 20 46.0 38.4 69.4 1.0 2.8 3.7 1.6 1.7 0.5 0.7 0.4 7.3 2024-25 DEN 79 34 58.0 39.7 82.7 1.2 3.9 5.2 2.6 2.2 1.1 1.0 0.5 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.