Draft 2022 : qui sont les joueurs du premier tour prolongés ?

La soirée d'hier n'a fait que très peu d'heureux parmi les joueurs de la Draft 2022. Seuls Dyson Daniels et Christian Braun ont rejoint le contingent de jeunes prolongés avant la date-butoir. Sur l'ensemble des éléments sélectionnés au premier tour, ils ne sont pas que neuf à avoir signé un nouveau contrat.

C'est deux de moins que pour les représentants de la classe 2021. Cela signifie que tous les autres joueurs devront encore faire leurs preuves cette saison, avant de devenir « free agents » protégés l'été prochain. Sans surprise, les quatre premiers choix de la sélection 2022 ne connaîtront pas ce statut.

Le Magic a offert un contrat maximum à sa jeune vedette Paolo Banchero au début de l'été, le Thunder en a fait autant avec son intérieur Chet Holmgren. Avant de décider d'en faire de même dans la foulée avec Jalen Williams. Troisième joueur du Thunder dans cette liste, Ousmane Dieng doit, lui, encore patienter avant une éventuelle prolongation.

À Houston, les Rockets ont sécurisé l'avenir de Jabari Smith Jr., mais n'ont pas réussi à s'entendre avec Tari Eason à qui on prêtait l'intention de viser un contrat à 80 millions de dollars sur quatre ans. Les « efforts » financiers de Kevin Durant en parallèle n'ont donc pas suffi.

Les Pistons ont préféré attendre

Situation comparable à Denver où Christian Braun, propulsé dans le cinq des Nuggets l'an dernier, a obtenu un nouveau contrat au dernier moment, contrairement à son coéquipier Peyton Watson. Les Kings et les Blazers avaient, eux, déjà sorti les millions de dollars pour Keegan Murray et Shaedon Sharpe quelques jours plus tôt.

De leur côté, les Pistons ont préféré jouer la patience avec deux de leurs jeunes talents, pourtant bien installés, Jaden Ivey et Jalen Duren. Ils devraient profiter de cette nouvelle saison pour faire grimper leur valeur. Idem pour Bennedict Mathurin, promis à une grande saison statistique en l'absence de Tyrese Haliburton dans l'Indiana. Un an plus tôt, les Pacers avaient d'ailleurs prolongé Andrew Nembhard – drafté en 31e position en 2022 – pour 59 millions de dollars sur trois ans.

Sélectionné trois places plus loin cette année-là, Jaylin Williams (34) a également prolongé pour trois ans et 24 millions de dollars avec le Thunder cet été. Un mot enfin sur AJ Green aux Bucks, titulaire depuis quelques jours d'une prolongation à 45 millions de dollars sur quatre ans alors qu'il n'a pas drafté en 2022.

LES PROLONGATIONS DE LA DRAFT 2022

1 | Paolo Banchero | Orlando : 239 millions de dollars sur cinq ans

2 | Chet Holmgren | Oklahoma City : 240 millions de dollars sur cinq ans

3 | Jabari Smith Jr. | Houston : 122 millions de dollars sur cinq ans

4 | Keegan Murray | Sacramento : 140 millions de dollars sur cinq ans

5 | Jaden Ivey | Detroit

6 | Bennedict Mathurin | Indiana

7 | Shaedon Sharpe | Portland : 90 millions de dollars sur quatre ans

8 | Dyson Daniels | Atlanta : 100 millions de dollars sur quatre ans

9 | Jeremy Sochan | San Antonio

10 | Johnny Davis

11 | Ousmane Dieng | Oklahoma City

12 | Jalen Williams | Oklahoma City : 240 millions de dollars sur cinq ans

13 | Jalen Duren | Detroit

14 | Ochai Agbaji | Toronto

15 | Mark Williams | Phoenix

16 | A. J. Griffin

17 | Tari Eason | Houston

18 | Dalen Terry | Chicago

19 | Jake LaRavia | LA Lakers

20 | Malaki Branham | Washington

21 | Christian Braun | Denver : 125 millions de dollars sur cinq ans

22 | Walker Kessler | Utah

23 | David Roddy

24 | MarJon Beauchamp

25 | Blake Wesley | Portland

26 | Wendell Moore

27 | Nikola Jovic | Miami : 62 millions de dollars sur quatre ans

28 | Patrick Baldwin Jr.

29 | TyTy Washington Jr.

30 | Peyton Watson | Denver