Un contrat à 140 millions de dollars sur cinq ans pour Keegan Murray

Tout n'est pas à jeter pour Keegan Murray, cette semaine. Quelques jours après avoir appris sa blessure au pouce, et son forfait pour les quatre à six prochaines semaines, un véritable casse-tête pour sa franchise, le voilà désormais prolongé par les Kings, pour 140 millions de dollars sur cinq ans !
Quatrième choix de la Draft 2022, l'ailier de 25 ans devient donc le sixième joueur de sa cuvée à recevoir une prolongation, après Paolo Banchero, Chet Holmgren, Jabari Smith Jr, Jalen Williams et Nikola Jovic. Il y était éligible jusqu'au 20 octobre, veille de la reprise de la saison régulière.
ESPN précise que Keegan Murray est maintenant lié à Sacramento jusqu'en 2031. En moyenne, il touchera un peu moins de 30 millions de dollars par an et sa re-signature était attendue, quand on sait à quel point il est important, par sa capacité à étirer le jeu avec sa qualité de shoot (13.3 points par match et 37% de réussite à 3-points, en trois ans de carrière).
|Keegan Murray
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2022-23
|SAC
|80
|30
|45.3
|41.1
|76.5
|1.1
|3.5
|4.6
|1.2
|2.0
|0.8
|0.8
|0.5
|12.2
|2023-24
|SAC
|77
|34
|45.4
|35.8
|83.1
|1.4
|4.1
|5.5
|1.7
|2.7
|1.0
|0.8
|0.8
|15.2
|2024-25
|SAC
|76
|34
|44.4
|34.3
|83.3
|1.9
|4.8
|6.7
|1.4
|2.4
|0.8
|0.8
|0.9
|12.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.