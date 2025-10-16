Un contrat à 140 millions de dollars sur cinq ans pour Keegan Murray

Tout n'est pas à jeter pour Keegan Murray, cette semaine. Quelques jours après avoir appris sa blessure au pouce, et son forfait pour les quatre à six prochaines semaines, un véritable casse-tête pour sa franchise, le voilà désormais prolongé par les Kings, pour 140 millions de dollars sur cinq ans !

Quatrième choix de la Draft 2022, l'ailier de 25 ans devient donc le sixième joueur de sa cuvée à recevoir une prolongation, après Paolo Banchero, Chet Holmgren, Jabari Smith Jr, Jalen Williams et Nikola Jovic. Il y était éligible jusqu'au 20 octobre, veille de la reprise de la saison régulière.

ESPN précise que Keegan Murray est maintenant lié à Sacramento jusqu'en 2031. En moyenne, il touchera un peu moins de 30 millions de dollars par an et sa re-signature était attendue, quand on sait à quel point il est important, par sa capacité à étirer le jeu avec sa qualité de shoot (13.3 points par match et 37% de réussite à 3-points, en trois ans de carrière).

Keegan Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 80 30 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2 2023-24 SAC 77 34 45.4 35.8 83.1 1.4 4.1 5.5 1.7 2.7 1.0 0.8 0.8 15.2 2024-25 SAC 76 34 44.4 34.3 83.3 1.9 4.8 6.7 1.4 2.4 0.8 0.8 0.9 12.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.