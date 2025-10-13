À Sacramento, le casse-tête de la perte de Keegan Murray

Coup dur à Sacramento avec la perte de Keegan Murray qui va être opéré du pouce et manquer au moins les quatre prochaines semaines de compétition, dont la reprise de la saison régulière.

Titulaire aux Kings depuis trois ans, cette blessure bouleverse les rotations de Doug Christie, mais l’entraîneur des Kings compte utiliser les quelques jours restants avant le début de la saison pour trouver des solutions.

« Nous allons utiliser les deux derniers matchs de présaison pour essayer différentes combinaisons »développe Doug Christie. « Ensuite, nous allons encore pouvoir nous entraîner donc nous avons encore du temps. Nous avons des options qui apportent de la taille, de la défense ou encore du rebond. »

Keon Ellis et Malik Monk peuvent potentiellement intégrer le cinq majeur. Mais parmi les options envisagées par Doug Christie pour compenser l'absence de Keegan Murray, il y a aussi celle menant à Nique Clifford.

Le rookie avait débuté la deuxième mi-temps face aux Blazers juste après la blessure de Keegan Murray et avait fini la partie avec 15 points, 3 rebonds et 2 passes en 25 minutes de jeu.

Des opportunités pour les jeunes

« On ne peut rien faire à propos de cette blessure. Donc nous devons affronter cela en tant que groupe » affirme le rookie. « Nous devons trouver les joueurs qui vont devoir passer un cap et continuer à construire notre alchimie. »

Toutefois, si Nique Clifford peut se présenter comme une solution pour pallier l’absence de Keegan Murray, Doug Christie ne souhaite pas lui mettre la pression et veut d’abord qu’il prenne ses marques en NBA.

« Je ne veux pas le surcharger » commente l’entraîneur. « Il a encore des tas de choses à apprendre. Nous allons affronter des équipes avec des forts joueurs offensifs et il aura parfois des problèmes de fautes. Certains soirs, il va rentrer ses tirs, d’autres non et il va devoir apprendre à se reposer sur d’autres aspects de son jeu. »

Si Nique Clifford a été utilisé dans le cinq de départ de la deuxième mi-temps face aux Blazers, le Français Maxime Raynaud a été aperçu aux côtés des titulaires de Sacramento lors de la fin de l’entraînement prévu dimanche dernier. Comme l’évoque DeMar DeRozan, cette blessure peut être l’occasion pour les jeunes joueurs de se montrer pour pleinement s’intégrer dans la rotation de Doug Christie.