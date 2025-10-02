Une belle prolongation de contrat pour Nikola Jovic

Comme quatre de ses camarades de la cuvée 2022, à savoir Paolo Banchero, Chet Holmgren, Jabari Smith Jr. et Jalen Williams, Nikola Jovic a obtenu une prolongation de contrat de la part de ses dirigeants. Il s'agit d'un contrat de 62.4 millions de dollars sur quatre ans, pleinement garantis, comme le souligne ESPN.

Drafté en 27e position par le Heat il y a trois ans, le Serbe sort tout juste de la meilleure année de sa carrière : 10.7 points, 3.9 rebonds et 2.8 passes de moyenne (sur 25 minutes), à 46% au tir, 37% à 3-points et 83% aux lancers-francs. Séduisant par sa polyvalence offensive et son intelligence de jeu.

À Miami, on croit donc beaucoup en Nikola Jovic, même si celui-ci n'est pas le plus disponible : à peine 107 matchs disputés sur les 246 de sa franchise, depuis l'exercice 2022/23. C'est maintenant à lui de s’étoffer physiquement, pour tenir le choc sur toute une saison.

Nikola Jovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 14 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 2023-24 MIA 46 20 45.2 39.9 70.2 0.5 3.6 4.2 2.0 1.8 0.5 0.9 0.3 7.7 2024-25 MIA 46 25 45.6 37.1 82.8 0.6 3.3 3.9 2.8 1.8 0.8 1.3 0.3 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.