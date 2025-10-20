Les Hawks prolongent Dyson Daniels jusqu’en 2030

Révélation de la saison passée, Dyson Daniels ne sera pas free agent en juillet prochain puisque les Hawks ont verrouillé son avenir avec une prolongation de contrat de 100 millions de dollars sur quatre ans. L'ancien arrière des Pelicans a explosé la saison passée au point de finir Most Improved Player, mais aussi second pour le vote du Meilleur défenseur, derrière Evan Mobley.

Aux côtés de Trae Young, Daniels est devenu le meilleur intercepteur de la NBA avec 229 “steals” dès sa première saison à Atlanta. Du jamais vu depuis Gary Payton en 1996, et il a logiquement été sélectionné dans le meilleur cinq défensif de la saison.

Huitième choix de la Draft 2023, Daniels est le 9e élément de cette cuvée à décrocher une prolongation de contrat après Paolo Banchero, Chet Holmgren, Jabari Smith Jr, Keegan Murray, Shaedon Sharpe, Jalen Williams, Christian Braun et Nikola Jovic.

Dyson Daniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 NOP 59 18 41.8 31.4 65.0 0.6 2.6 3.2 2.3 1.7 0.7 1.0 0.2 3.8 2023-24 NOP 61 22 44.7 31.1 64.2 1.0 2.9 3.9 2.7 1.7 1.4 1.0 0.4 5.8 2024-25 ATL 76 34 49.3 34.0 59.3 1.6 4.3 5.9 4.4 2.3 3.0 2.0 0.7 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.