Most Improved Player 2025 | L’éclosion de Dyson Daniels récompensée

Le scrutin aura été quelque peu serré, mais c’est finalement Dyson Daniels qui décroche le trophée de « Most Improved Player (MIP) ». Préféré à Ivica Zubac (186 points) et Cade Cunningham (122 points), l’Australien succède ainsi à Tyrese Maxey, avec ses 332 points et 44 premières places. Quelques jours seulement après avoir été battu par Evan Mobley pour le trophée de « Defensive Player of the Year ».

Il était en tout cas difficile de passer à côté de l’éclosion de « The Great Barrier Thief », passé de joueur du banc à New Orleans à titulaire indiscutable à Atlanta, où il a la confiance de tout le monde et complète parfaitement Trae Young dans le « backcourt » local. En l’espace d’un an, il a tout simplement fait grimper ses statistiques personnelles de 5.8 points, 3.9 rebonds, 2.7 passes et 1.4 interception à 14.1 points, 5.9 rebonds, 4.4 passes et 3.0 interceptions !

Plus adroit, plus complet et forcément plus épanoui chez les Hawks, Dyson Daniels s’est surtout établi comme l’un des meilleurs défenseurs de la ligue avec ses talents d’intercepteur, qui en font l’un des meilleurs de l’histoire sur une saison, entre sa moyenne de 3.0 interceptions (la plus élevée depuis… Nate McMillan en 1994) et son total de 229 interceptions (le plus élevé depuis… Gary Payton en 1996).

Une explosion inattendue de la part de l’Australien, qui n’a à peine que 22 ans et qui a donc encore tout l’avenir devant lui, trois ans après sa Draft dans le Top 10 en tant que 8e choix. Cinquième joueur de l’histoire à boucler une campagne avec minimum 14 points, 5 rebonds, 4 passes et 3 interceptions au compteur (après Magic Johnson, Michael Jordan, Michael Ray Richardson et Alvin Robertson), le « combo-guard » met également fin à la tradition du « néo-All-Star récompensé », qui tenait depuis 2020.

Dyson Daniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 NOP 59 18 41.8 31.4 65.0 0.6 2.6 3.2 2.3 1.7 0.7 1.0 0.2 3.8 2023-24 NOP 61 22 44.7 31.1 64.2 1.0 2.9 3.9 2.7 1.7 1.4 1.0 0.4 5.8 2024-25 ATL 76 34 49.3 34.0 59.3 1.6 4.3 5.9 4.4 2.3 3.0 2.0 0.7 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.