Portland mise 172 millions de dollars sur le duo Camara/Sharpe !

À quelques heures de la « deadline », ESPN annonce que les Blazers ont offert des nouveaux contrats à deux de leurs jeunes, susceptibles de tester le marché en 2026 : Toumani Camara puis Shaedon Sharpe.

Forfait pour le dernier Euro avec la Belgique, notamment parce qu'il devait se concentrer sur la signature de ce nouveau contrat, Toumani Camara hérite finalement de 82 millions de dollars sur quatre ans de la part de Portland. Le choix de la sécurité, même s'il laisse également un peu d'argent sur la table, car son salaire aurait pu grimper jusqu'à 87 millions de dollars.

Le Belge est l'une des belles « success stories » de ces dernières années. Arrivé en NBA en 2023, il n'avait été drafté qu'en toute fin de second tour (52e choix), mais ça ne l'a pourtant pas empêché de s'imposer parmi les meilleurs « role players » et défenseurs de la ligue. Intégrant, par exemple, la « All-Defensive Second Team » et le Top 10 du scrutin pour le titre de Défenseur de l'année, en 2025…

À Portland, le noyau dur prend forme

Désormais lié à Portland jusqu'en 2030, tandis que son nouveau contrat débutera en 2026, Toumani Camara sort d'une saison à 11.3 points, 5.8 rebonds, 2.2 passes et 1.5 interception de moyenne (et 38% à 3-points). La troisième à venir doit maintenant finir de le propulser parmi les éléments-clés de Chauncey Billups.

Toumani Camara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 70 25 45.0 33.7 75.8 2.0 2.9 4.9 1.2 2.5 0.9 1.2 0.5 7.5 2024-25 POR 78 33 45.8 37.5 72.2 2.2 3.6 5.8 2.2 2.9 1.5 1.4 0.6 11.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Débarqué un an plus tôt dans l'Oregon, en qualité de 7e choix de la Draft 2022, Shaedon Sharpe accepte de son côté 90 millions de dollars sur quatre ans de la part des Blazers. Ce ne sont pas les 100 millions qu'il recherchait, mais il s'agit d'un compromis intéressant pour les deux camps.

En progrès depuis son année rookie, le Canadien a livré la saison la plus productive de sa carrière en 2024/25 : 18.5 points, 4.5 rebonds et 2.8 passes de moyenne. Devenu titulaire à plein temps avec Portland, il a de bonnes chances de le rester en raison de l'absence de Damian Lillard.

Entre Toumani Camara et Shaedon Sharpe, mais également Deni Avdija, Donovan Clingan et Yang Hansen (en attendant la re-signature de Scoot Henderson dès 2026 ?), ce sont les principaux jeunes des Blazers qui se trouvent désormais sous contrat pour au moins trois ans. De quoi permettre à ce groupe de progresser tranquillement…

Shaedon Sharpe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 POR 80 22 47.2 36.0 71.4 0.8 2.2 3.0 1.2 1.7 0.5 1.0 0.3 9.9 2023-24 POR 32 33 40.6 33.3 82.4 1.3 3.7 5.0 2.9 2.8 0.9 2.2 0.4 15.9 2024-25 POR 72 31 45.2 31.1 78.5 0.9 3.6 4.5 2.8 1.7 0.9 2.1 0.2 18.5

