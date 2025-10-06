Shaedon Sharpe, l’homme qui valait 100 millions ?

C'est la période des re-signatures pour les joueurs draftés en 2022. Paolo Banchero, Chet Holmgren, Jalen Williams, Jabari Smith Jr. et Nikola Jovic ont déjà tous décroché une prolongation de contrat avec leurs clubs respectifs, et le prochain sur la liste pourrait bien s'appeler Shaedon Sharpe, le 7e choix de cette cuvée.

Selon Marc Stein, les Blazers ont offert 90 millions de dollars sur quatre ans à leur joueur de 22 ans, sauf qu'il préférerait plutôt « un contrat à la Josh Giddey ». À savoir 100 millions de dollars, sur quatre ans également.

En progrès depuis son année rookie, Shaedon Sharpe a livré la saison la plus productive de sa carrière en 2024/25 : 18.5 points, 4.5 rebonds et 2.8 passes (sur 31 minutes).

Devenu titulaire à plein temps avec Portland, le bondissant arrière a de bonnes chances de le rester en raison de l'absence de Damian Lillard et, s'il ne trouve pas d'accord avec ses dirigeants, il jouera donc gros cette saison…

Shaedon Sharpe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 POR 80 22 47.2 36.0 71.4 0.8 2.2 3.0 1.2 1.7 0.5 1.0 0.3 9.9 2023-24 POR 32 33 40.6 33.3 82.4 1.3 3.7 5.0 2.9 2.8 0.9 2.2 0.4 15.9 2024-25 POR 72 31 45.2 31.1 78.5 0.9 3.6 4.5 2.8 1.7 0.9 2.1 0.2 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.