Amen Thompson et Toumani Camara, symboles d’une génération de très bons défenseurs

A l’image d’un Anthony Edwards, d’un Paolo Banchero ou encore d’un Cade Cunningham, la jeune génération fourmille de talents offensifs, mais la très bonne nouvelle, c’est qu’elle se distingue aussi par l’éclosion de spécialistes défensifs. S’il n’avait pas été stoppé après le All-Star Game, Victor Wembanyama aurait fait un beau vainqueur, et il aurait été choisi dans le meilleur cinq défensif.

A sa place, et pour succéder à Rudy Gobert, la presse US a récompensé Evan Mobley, qui n’est que le 5e joueur de l’histoire à être récompensé avant ses 24 ans. Logiquement présent dans la All-Defensive First Team, Mobley est accompagné dans ce premier cinq par Draymond Green et Lu Dort, et deux autres jeunes très bons défenseurs : Dyson Daniels et Amen Thompson.

Comme Duncan, Robinson, Wembanyama…

« Je garde toujours des preuves, » avait expliqué Amen Thompson à propos de ce qu’on écrivait sur lui. « Avant la Draft, on disait que j’avais du potentiel en défense, mais que je n’y étais pas encore. Moi, je savais que j’étais déjà un défenseur élite. »

Comme Daniels, l’ailier des Rockets n’a que 22 ans, et il n’est que le 9e joueur de l’histoire à être élu dans le meilleur cinq défensif avant sa 3e saison. Les autres se nomment Walt Frazier, Don Buse, Bobby Jones, Michael Ray Richardson, David Robinson, Tim Duncan, Evan Mobley et Victor Wembanyama.

Dans le 2e cinq défensif de l’année, il y a Toumani Camara. Le Belge a certes 25 ans, mais il vient de boucler sa 2e saison NBA, comme Thompson. Leader de la NBA avec 31 passages en force provoqués et ses 91 fautes offensives provoquées, l’ailier des Blazers a aussi terminé 2e de la ligue avec 254 stops défensifs. Des chiffres qui pourraient lui permettre de franchir un cap la saison prochaine.