All-NBA Teams : Cade Cunningham qui rit, Jaren Jackson Jr qui pleure

Les All-NBA Teams ne sont pas qu’une affaire de prestige dans la Grande Ligue, puisqu’elles rentrent en compte dans la « règle Derrick Rose », à savoir que la prolongation de contrat d’un joueur à la sortie de son bail rookie passe de 25% à 30% du « salary cap » s’il est élu MVP, Défenseur de l’année ou s’il intègre donc une All-NBA Team la saison qui précède l’entrée en vigueur de son nouveau contrat (ou deux fois sur les trois saisons précédentes).

Du coup, la place de Cade Cunningham dans la All-NBA Third Team lui permet de faire passer son nouveau contrat de 224 millions de dollars sur cinq ans à 269 millions. Un petit bonus de 45 millions donc…

Alors qu’ils étaient dans la même situation, Franz Wagner et Scottie Barnes n’ont eux pas été retenus et vont donc devoir se contenter de 224 238 150 dollars sur les cinq prochaines saisons. Une mauvaise nouvelle pour eux mais une bonne nouvelle pour leurs franchises respectives, le Magic et les Raptors.

L’autre perdant se nomme Jaren Jackson Jr, et c’est d’autant plus frustrant pour lui qu’il était aux portes des All-NBA Teams, en finissant à la 17e place des votes (55 points), à 13 longueurs de James Harden, dernier choisi.

Mais ces quelques points lui ont potentiellement coûté 200 millions de dollars, puisqu’il est désormais éligible à une prolongation de 147 millions de dollars sur quatre ans cet été. S’il avait été dans une All-NBA Team (ou s’il avait été élu « DPOY »), il aurait par contre pu parapher un bail de 345 millions de dollars sur cinq ans.