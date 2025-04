Avec 110.3 points encaissés en moyenne sur 100 possessions, les Rockets ont terminé la saison à la 5e place des meilleures défenses du pays. On savait que Ime Udoka était un spécialiste défensif, mais il est parvenu en deux ans à passer la franchise de la 29e place au Top 5 du pays !

Pour l’aider dans sa tâche, il y a des vétérans comme Dillon Brooks et Steven Adams, mais aussi des jeunes très investis de ce côté du terrain. À commencer par Amen Thompson, dont la polyvalence rappelle celle d’un Shawn Marion, l’ancien ailier des Suns.

« C’est comme si je pouvais contrôler les choses, comme si j’essayais de maîtriser la situation » explique le jumeau d’Ausar, à propos de ses duels face aux plus grands attaquants de la ligue. « Tu ne te concentres vraiment sur rien d’autre que ce duel. »

Déjà dans une All-NBA Defensive Team ?

Luka Doncic, Ja Morant ou encore Stephen Curry et Shai Gilgeous-Alexander… Rien n’effraie Amen Thompson, dont les qualités de « two-player » sont sous-estimées. Pourtant, certains évoquent déjà son nom dans les All-NBA Defensive Teams en fin de saison alors qu’il n’a que 22 ans.

« Il est toujours calme » apprécie Ime Udoka. « Il a ce petit quelque chose qui vient sans doute de son frère et de leur enfance. Il a conscience de ce qu’il veut devenir. Il apprend vite, ne répète pas les erreurs. »

Leader des Rockets aux contres et aux interceptions, il est aussi le leader de la NBA pour le pourcentage aux tirs accordé à ses adversaires directs : 40.7% selon le Houston Chronicle (minimum de neuf tirs pris). Pour lui, c’est la conséquence directe des critiques essuyées le soir de la Draft.

Un énorme impact physique

« Je garde toujours des preuves, » poursuit Amen Thompson à propos de ce qu’on écrivait sur lui. « Avant la Draft, on disait que j’avais du potentiel en défense, mais que je n’y étais pas encore. Moi, je savais que j’étais déjà un défenseur élite. »

Capable de défendre sur tous les postes, il est le parfait complément de Dillon Brooks pour gêner les meilleurs extérieurs du pays, formant avec Tari Eason un duo infernal, surnommé les « Terror Twins » en sortie de banc.

« C’est beaucoup plus facile cette année. Je connais mieux les gars. Je sais comment les rendre meilleurs, et ils savent comment me rendre meilleur, » dit-il à propos de ses coéquipiers. Pour Will Hardy, « Amen est le parfait exemple d’un jeune joueur qui s’appuie sur ses points forts. Il a un impact sur le jeu par son physique, son intensité, sa défense, ses coupes. C’est rafraîchissant. »

Au final, il ne lui reste plus qu’à progresser au tir pour franchir un cap. Comme Shawn Marion en son temps.

Amen Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 62 22 53.6 13.8 68.4 2.4 4.2 6.6 2.6 2.3 1.3 1.5 0.6 9.5 2024-25 HOU 69 32 55.7 27.5 68.4 2.8 5.4 8.2 3.8 2.4 1.4 2.0 1.3 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.