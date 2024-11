Tari Eason et Amen Thompson ont encore fait des dégâts en défense

« On essaie de les réunir pour qu’ils fassent des ravages. Ils sont comme ça. » Ime Udoka peut difficilement mieux résumer la mission et le travail de Tari Eason et Amen Thompson. Les deux joueurs ont déjà montré un fort potentiel défensif, qui se confirme au fil des jours. Les Clippers peuvent en témoigner.

Amen Thompson s’est par exemple trouvé plusieurs fois face à James Harden et le barbu le plus célèbre de la ligue a guère brillé dans le Texas (19 points à 6/15 au shoot). Son défenseur direct n’a pas mordu à ses feintes et ses mouvements tout en contestant bien ses shoots. Parfois secondé par Tari Eason en aide.

« J’ai aimé cette mission. C’était agréable », confie-t-il. « Il est très fort pour obtenir des fautes mais on a suivi les consignes. On savait ce qu’il allait faire, donc j’étais conscient de ça. Le reste de l’équipe aussi. »

Dillon Brooks, qui s’est lui aussi occupé du MVP 2017, a salué la performance de son coéquipier. « Amen a fait un excellent travail, l’a poussé à prendre des tirs compliqués, a souvent eu les mains sur le ballon. Il l’a poussé à y réfléchir à deux fois. Amen va devenir un grand défenseur dans les années à venir. »

Faut-il garder cette arme à double lame sur le banc ?

Amen Thompson a terminé cette victoire avec 18 points, 11 rebonds, 2 interceptions et 1 contre. Tari Eason ajoute lui aussi 18 points, plus 10 rebonds, 2 contres et 1 interception. En dernier quart-temps, ils ont volé 2 ballons et repoussé un shoot, en plus de prendre 5 rebonds.

« Cela devient une habitude. Les deux ont fait de bonnes choses, des deux côtés du terrain, en défendant partout », se réjouit Ime Udoka. « On avait besoin de cette étincelle. Le match était serré et ils ont apporté ce petit truc en plus. »

Depuis le début de saison, ce duo sort du banc et offre une arme redoutable à son entraîneur. Mais ne faut-il pas penser à les inclure dans le cinq majeur pour profiter de leur impact dès le début ?

« Je ne sais pas si les choses seraient différentes s’ils étaient titulaires », répond Ime Udoka. « Ils affrontent des titulaires la moitié du temps, donc ce n’est pas comme s’ils jouaient uniquement contre d’autres remplaçants. Ils ont de l’impact. C’est un tandem et je veux les garder ensemble car ils font tellement de dégâts. C’est plus qu’important d’avoir deux joueurs qui peuvent faire autant de choses, qui peuvent avoir autant d’impact sur le terrain. »