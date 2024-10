Le duo Tari Eason – Amen Thompson montre son gros potentiel défensif

Les Grizzlies semblaient avoir le match en main en troisième quart-temps. Après un panier, Ja Morant se permettait même de chambrer son défenseur. Seulement, le meneur de jeu de Memphis va sortir et dans un duel entre les remplaçants des deux équipes, ce sont les Rockets, avec Tari Eason et Amen Thompson notamment, qui vont faire la différence.

Scotty Pippen Jr, Jake LaRavia ou encore Jay Huff vont en effet se retrouver en difficulté pour marquer des points, face à une formation très concentrée pour protéger son cercle. Résultat : un 17-0 en moins de cinq minutes.

« Toute la dynamique a changé quand on a commencé à monter d’un cran défensivement. Ils étaient étouffés », commente Amen Thompson. « On parle constamment de ce qu’on peut faire défensivement et à quel point on peut être bon si on est concentré », poursuit Tari Eason, entré pendant cette grosse séquence des Rockets.

« Ces deux-là peuvent faire des ravages en défense »

Les deux remplaçants de Houston ont imposé leur puissance et leur agressivité, même loin du cercle, aux Grizzlies. « On s’est regardé, on a parlé avec le coach et on savait qu’il fallait passer à la vitesse supérieur », explique Tari Eason. « Thompson, Eason et les autres étaient très motivés », se réjouit Ime Udoka.

Il ne faut pas oublier les 10 rebonds d’Alperen Sengun dans ce seul troisième quart-temps. Néanmoins, ce duo Tari Eason – Amen Thompson, si peu vu la saison passée à cause des blessures, a montré de belles choses. « On doit apporter de l’énergie en défense. Eason et moi, on a une excellente cohésion », dit le second.

Les deux hommes ont compilé 22 points et 11 rebonds dans cette partie, offrant une arme très intéressante à Ime Udoka en sortie de banc, qui compte bien les aligner ensemble le plus possible.

« Je le fais pour beaucoup de raisons. Déjà, il y a leur polyvalence défensive. Ils peuvent corriger beaucoup d’erreurs […] Ces deux-là peuvent faire des ravages en défense », constate le coach des Rockets. « Peu importe qui se retrouve à côté d’eux, on sait qu’il y aura du positif défensivement. »