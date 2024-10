Ja Morant n’avait pas activé le « mode avion »

En Europe, quand on veut appeler les urgences, il faut appeler le « 112 ». À Memphis, lorsqu’il y a un souci, il faut faire le « 12 » pour appeler Ja Morant. « J’ai toujours mon téléphone dans la poche. La sonnerie est activée » s’amuse-t-il à répéter.

Cette nuit, pour son grand retour en saison régulière, Ja Morant a décroché son téléphone à 45 secondes de la fin. Le Jazz est à revenu à trois unités (122-119), et la balle est pour le meneur. À 10 mètres, il profite d’un écran pour lancer sa pénétration. Il élimine un défenseur d’un dribble dans le dos, puis s’en va marquer sur la grande carcasse de Walker Kessler. Il reste 38 secondes à jouer, et Utah ne reviendra pas.

Une grande efficacité

« Mon boulot en tant que meneur de jeu est de contrôler le jeu », rappelle Ja Morant. « Je déteste laisser le meneur de jeu de l’autre équipe contrôler le jeu. J’essaie de faire tout ce que je peux pour que le jeu soit en notre faveur ».

Résultat : un panier décisif, et un match très propre : 22 points à 7 sur 12 aux tirs, 10 passes et 5 rebonds en seulement 28 minutes. « Il n’a joué que 28 minutes, mais c’étaient 28 minutes de dureté » souligne Taylor Jenkins.

Plus costaud

Ce qui a été intéressant, c’est de voir un Ja Morant très actif en défense, aux côtés de Marcus Smart et de Desmond Bane. Il avait promis d’élever son niveau d’implication de ce côté du terrain, et c’était visible dans le dernier quart-temps. « Aujourd’hui, j’ai l’impression d’avoir moins de pression sur les épaules pour marquer, vu les gars autour de moi, et vu notre manière de jouer » explique-t-il. « Je suis juste heureux d’être là, avec des gars qui croient en moi, et la seule chose que j’ai à faire, c’est de jouer de manière libérée ».

À l’image de ce dernier panier, mélange de finesse et de puissance, Ja Morant semble plus costaud physiquement, capable d’encaisser les chocs sans tomber au sol.

« C’est ce que j’ai retenu de cet été : l’investissement dans son physique, car il sait que nous allons continuer à le pousser encore plus loin que par le passé », conclut Taylor Jenkins. « Il a répondu présent dès le premier match. Nous aurons besoin de lui pour beaucoup, beaucoup plus de matches à l’avenir. »