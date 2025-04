Steven Adams, ce sont les autres qui en parlent le mieux

Parmi la liste des 12 joueurs, nommés pour le trophée du Coéquipier de l’année, il y a Steven Adams. L’ancien pivot du Thunder et des Grizzlies a conquis tout le monde aux Rockets depuis son arrivée, et ses coéquipiers expliquent pourquoi il mérite amplement ce trophée. À commencer par Dillon Brooks, qui l’avait déjà côtoyé à Memphis.

« Il y a beaucoup d’histoires que je ne peux pas raconter, mais il montre à quel point c’est un excellent coéquipier », confie Dillon Brooks. « Il est altruiste sur le terrain comme en dehors. Il aide les jeunes à progresser dans chaque équipe où il joue. Et s’il remporte le prix, ce sera amplement mérité. »

Justement, à Houston, l’effectif est très jeune, et cette saison, Reed Sheppard découvre la NBA avec Steven Adams comme mentor. Les deux sont devenus très proches en dehors des terrains.

Un blagueur

« Il est toujours de bonne humeur, il fait toujours sourire tout le monde » souligne le rookie. « Il raconte toujours des blagues. Il parle beaucoup. C’est un bon communicant. Donc oui, je pense que ce sont quelques-unes des raisons. »

Sur le plan sportif, Ime Udoka est très satisfait de lui, et il l’utilise d’ailleurs de plus en plus aux côtés d’Alperen Sengun dans du « tall ball ».

« On savait qu’une fois qu’il serait de nouveau en bonne santé, il retrouverait le niveau qu’il a toujours eu tout au long de sa carrière », fait remarquer le coach des Rockets, qui évoque les qualités de rebondeur offensif de son Kiwi. « Il a toujours été l’un des meilleurs dans ce domaine et il s’est intégré naturellement à ce que nous faisons, avec certains gars. Comme je l’ai dit, on a Tari, Amen, des ailiers qui le font très bien. Alperen est aussi performant, et Jabari s’est amélioré dans ce domaine. Mais Steven est un peu la tête de proue, surtout quand il sort du banc. »

Comme on a pu le voir face aux Warriors, et surtout face au Thunder, la paire Sengun-Adams est complémentaire, mais aussi difficile à bouger pour les adversaires.

Un leader

« Jouer avec deux intérieurs est bénéfique. Ils dominent physiquement les autres équipes dans ce registre. Il faut parfois deux ou trois joueurs pour l’empêcher de prendre un rebond, il nettoie tout, et tu vois d’autres gars en profiter. C’est juste une question pour lui de retrouver ses jambes, son rythme, et d’augmenter son temps de jeu – et tu vois que ses stats montent en conséquence. »

Sous l’impulsion de Steven Adams, les Rockets captent près de 15 rebonds offensifs par rencontre. C’est la meilleure marque depuis 2023 ! Pour Jabari Smith Jr, son abattage n’a d’égal que son ouverture aux autres. Et le jeune ailier-fort des Rockets ne s’attendait pas à découvrir une telle personnalité.

« Absolument pas ! Je pensais qu’il était plutôt réservé, silencieux, mais en réalité, il parle beaucoup et c’est un leader », conclut-il. « Il est capable de te le dire si tu ne te donnes pas à fond. Il fait en sorte que chacun assume ses responsabilités et il les pousse à respecter le même niveau d’exigence. Il est très bon dans ce rôle… Et puis, il encourage tout le monde. Il joue avec intensité et c’est un compétiteur. Il est vrai, authentique. On peut lui parler de n’importe quoi. Il est vraiment accessible. »

Steven Adams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 OKC 81 15 50.3 0.0 58.1 1.8 2.3 4.1 0.5 2.5 0.5 0.9 0.7 3.3 2014-15 OKC 70 25 54.4 0.0 50.2 2.8 4.6 7.5 0.9 3.2 0.5 1.4 1.2 7.7 2015-16 OKC 80 25 61.3 0.0 58.2 2.7 3.9 6.7 0.8 2.8 0.5 1.1 1.1 8.0 2016-17 OKC 80 30 57.1 0.0 61.1 3.5 4.2 7.7 1.1 2.4 1.1 1.8 1.0 11.3 2017-18 OKC 76 33 62.9 0.0 55.9 5.1 4.0 9.0 1.2 2.8 1.2 1.7 1.0 13.9 2018-19 OKC 80 33 59.5 0.0 50.0 4.9 4.6 9.5 1.6 2.5 1.5 1.7 0.9 13.8 2019-20 OKC 63 27 59.2 33.3 58.2 3.3 6.0 9.3 2.3 1.9 0.8 1.5 1.1 10.9 2020-21 NOP 58 28 61.4 0.0 44.4 3.7 5.2 8.9 1.9 1.9 0.9 1.3 0.7 7.6 2021-22 MEM 76 26 54.7 0.0 54.3 4.6 5.4 10.0 3.4 2.0 0.9 1.5 0.8 6.9 2022-23 MEM 42 27 59.7 0.0 36.4 5.1 6.5 11.5 2.3 2.3 0.9 1.9 1.1 8.6 2024-25 HOU 56 14 54.6 0.0 46.2 2.9 2.8 5.7 1.2 1.0 0.4 0.9 0.5 3.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.