Jalen Green et les Rockets brisent la série du Thunder !

Dès les premières minutes, les Rockets montrent leur envie de courir, de faire mal en transition. Amen Thompson claque deux dunks de suite et Jalen Green suit le rythme, c’est suffisant pour prendre un peu d’avance (35-28). Et comme le Thunder est maladroit, ça va même faire très mal puisque Houston passe alors un 14-0, et prend ainsi vingt points d’avance. Tout se passe parfaitement pour les Texans, face à une équipe d’Oklahoma City assez méconnaissable (69-53).

C’est Chet Holmgren, avec ses paniers primés et ses contres, qui relance les siens en troisième quart-temps. Shai Gilgeous-Alexander entre en scène dans les deux dernières minutes, en enchaînant les paniers.

Le Thunder est alors de nouveau dans la rencontre (96-85). Il peut même espérer renverser la tendance parce que Jalen Williams est excellent. Seulement, en face, Jalen Green est aussi dans un bon soir et lui et Fred VanVleet vont inscrire quelques paniers primés qui vont donner de l’air à Houston.

Alperen Sengun se charge de conclure l’affaire et Mark Daigneault sort le drapeau blanc et ses titulaires à deux minutes du terme. Victoire très logique des Rockets (125-111), qui brisent la série de onze victoires de suite des leaders de la ligue et les privent d’une saison à 70 succès.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Green a fait la différence. Plusieurs Rockets ont été très bons mais c’est le jeune arrière qui ressort le plus. Avec ses 34 points, ses tirs à 3-pts ou à mi-distance, il a bousculé la meilleure défense de la ligue, qui n’a pas trouvé le moyen de le limiter plus que ça. Il n’y a pas eu un « effet Lu Dort » cette fois sur la star adverse pour Oklahoma City.

– Un Thunder moins tranchant. Pour une fois cette saison, on n’a pas vraiment reconnu la machine défensive, l’équipe qui étouffe son adversaire, qui le brise au fil des minutes. Shai Gilgeous-Alexander et sa bande ont plus été dans la réaction, étant même dominés en deuxième quart-temps. Oui, Chet Holmgren a été bon derrière l’arc, Jalen Williams excellent en seconde période et « SGA » a mis ses 20 points, mais la force collective n’y était pas. C’est comme ça que la série de onze succès de rang prend fin, ainsi que la possibilité, avec cette 13e défaite de la saison, de gagner 70 matches.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.