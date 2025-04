La grosse défense de Houston éteint Stephen Curry et les Warriors !

Les deux équipes les plus en forme du moment en NBA débutent le match avec intensité. Le rythme est élevé, les arbitres laissent jouer, et la réussite n’est pas au rendez-vous (7/24 aux tirs en six minutes). Dans ce contexte, Dillon Brooks (24 points, 10/13 aux tirs) brille pour les Rockets mais les Warriors haussent le ton en défense et règlent la mire. Buddy Hield (20 points), Gary Payton II (16 points) et Jonathan Kuminga font mouche de loin et Golden State prend les devants (24-13).

Il faut une zone 2-3 et deux 3-points de Jabari Smith Jr. (16 points, 9 rebonds) et d’Aaron Holiday pour voir Houston rester au contact (24-21). Doucement mais surement, les Rockets prennent l’ascendant. Ils limitent Golden State à cinq points lors des cinq premières minutes du deuxième quart temps, et Jabari Smith Jr. place Houston devant au score (31-30).

Ça chauffe entre Alperen Sengun et Draymond Green

Stephen Curry, jusqu’ici très discret avec seulement deux tirs tentés, distribue les caviars pour Gary Payton II et Jimmy Butler (13 points, 4/7 aux tirs) mais deux ballons perdus de Jonathan Kuminga gardent les deux équipes au coude à coude. La tension atteint alors son comble entre Draymond Green, Dillon Brooks et Alperen Sengun (19 points, 14 rebonds). Le Turc ne se laisse pas intimider et il faut un 3-points de Stephen Curry à dix mètres juste avant la mi-temps pour garder les Warriors à -1 (51-50). C’est son premier et dernier panier du match !

Au retour des vestiaires, Dillon Brooks et Alperen Sengun mettent immédiatement la pression sur les Warriors. Dans la foulée, Draymond Green écope d’une faute flagrante pour un coup de coude sur le pivot de Houston et les Rockets prennent neuf points d’avance, alors que Draymond Green a déjà cinq fautes et qu’il reste 20 minutes à jouer (62-53).

Golden State reprend ses esprits, en passant en zone, mais avec un Stephen Curry toujours pris en individuelle strict par le trio Amen Thompson (14 points, 6 passes, 5 rebonds, 3 interceptions, 2 contres), Dillon Brooks et Fred VanVleet, les Warriors manquent de points. En face, Jalen Green et Dillon Brooks font preuve de justesse et d’adresse pour faire passer l’écart à +10 (73-63).

Un 8-0 fatal aux Warriors

Dos au mur, Golden State grappille son retard grâce à l’adresse de Buddy Hield et de Brandin Podziemski (75-71). Le duo Amen Thompson – Jabari Smith Jr. répond cependant aussitôt en provoquant des balles perdues et en allant chercher des rebonds offensifs déterminants pour entamer le dernier quart-temps avec sept points d’avance (83-76).

Face aux « Triple Towers » Sengun – Adams – Smith Jr, la défense de Golden State hausse son intensité. Elle garde les Rockets muet pendant trois minutes pour revenir à deux longueurs (83-81). Les espoirs du Chase Center sont cependant vite éteints par Houston. Smith Jr, Sengun, Thompson et Adams profitent de leur avantage physique pour marquer chacun au cercle et passer un 8-0 qui renvoie les Warriors à la case départ (91-81).

Buddy Hield a beau se démener, deux tirs primés de suite de Jalen Green (21 points) mettent les Rockets à +13 avec moins de quatre minutes à jouer pour tuer le match (99-86), et mettre fin aux cinq victoires de suite des Warriors.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry impuissant face à la défense de Houston. En ce beau dimanche sur San Francisco, Stephen Curry a passé une fin d’après midi horrible. Alors qu’il tournait à 41 points par match depuis le début du mois, Dillon Brooks, Amen Thompson et Fred VanVleet se sont relayés sur lui pendant tout le match sans lui donner le moindre espace. La star des Warriors l’a alors joué collectif en première mi-temps, distribuant sept passes décisives et ne prenant que trois tirs. Les Rockets ont serré encore plus la vis après la mi-temps. Curry a fait 0/7, a perdu quatre ballons, et n’a jamais été en mesure de poser son empreinte sur le match.

– Les balles perdues et les rebonds offensifs, clés de la victoire des Rockets. À la mi-temps, Houston comptait 20 points en contre attaque. Leur recette était simple, provoquer des ballons perdus et courir de l’autre côté. Les Warriors ont perdu 10 ballons lors de chaque mi-temps et Houston a marqué 18 points sur leurs bévues. Les deux équipes ont terminé la rencontre avec 15 rebonds offensifs. Houston a marqué 17 points sur ses secondes chances mais plus que tout, ces paniers sont toujours arrivés au bon moment pour couper le momentum de Golden State. Alperen Sengun et Jabari Smith Jr. ont pris 10 de ses 15 rebonds offensifs.

– L’incertitude continue dans la conférence Ouest. Alors que les Rockets continuent de marquer leur territoire et ont encore montré que leur défense pourrait les porter en playoffs, tout le monde à les yeux rivés sur les équipes derrière. Golden State a commencé le match cinquième, s’est brièvement emparé de la quatrième place suite à la défaite de Denver contre Indiana, avant de finir la soirée sixième avec le même bilan (46-32) que les Clippers (5e), les Timberwolves (7e) et les Grizzlies (8e). Les Lakers, (3e à 48-30) semblent s’être détachés de ce groupe. La dernière semaine de la saison régulière sera donc capitale.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.