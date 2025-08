La Belgique sans Toumani Camara ni Ajay Mitchell pour l’Euro 2025

Coup dur pour la Belgique à quelques semaines du début de l'EuroBasket 2025. Elle annonce ainsi être privée de Toumani Camara et Ajay Mitchell, ses deux seuls « NBAers », pour cette compétition qui se déroulera du 27 août au 14 septembre.

Concernant Toumani Camara, la Fédération belge écrit qu'il « a hâte de jouer pour l’équipe nationale. Cependant, cet été n’est pas le moment idéal pour rejoindre les Lions, car il poursuit ses démarches pour concrétiser une nouvelle étape importante de sa carrière en NBA. » À savoir une prolongation de contrat…

Concernant Ajay Mitchell, Basketball Belgium écrit que « après un championnat long et éprouvant, et sa blessure au pied, il a décidé de se reposer et de récupérer pour la nouvelle saison NBA. Il reste motivé pour jouer pour la Belgique et se réjouit des opportunités qui se présenteront dans les années à venir. »

On rappelle que la Belgique se trouvera dans le groupe de la France au premier tour, en compagnie de la Slovénie, de la Pologne (pays hôte), d'Israël et de l'Islande. Entre Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Evan Fournier, Vlatko Cancar ou encore Josh Nebo, et désormais Toumani Camara et Ajay Mitchell, cela fait déjà pas mal d'absences dans cette poule où les quatre meilleures équipes disputeront la phase à élimination directe.

Une « question de temps » pour les deux Belges ?

Pour Toumani Camara, dont la seule expérience en sélection reste une participation à l'EuroBasket U16 en 2016/17, la priorité est en tout cas donnée aux Blazers, comme il le laissait plus ou moins entendre il y a quelques mois.

« J'y pense souvent [à jouer avec la Belgique], mais ça va dépendre de la manière dont se déroule ma fin de saison NBA » nous glissait, en décembre, l'ailier retenu dans le deuxième meilleur cinq défensif de la saison.

Toumani Camara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 70 25 45.0 33.7 75.8 2.0 2.9 4.9 1.2 2.5 0.9 1.2 0.5 7.5 2024-25 POR 78 33 45.8 37.5 72.2 2.2 3.6 5.8 2.2 2.9 1.5 1.4 0.6 11.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

De son côté, Ajay Mitchell préfère digérer son titre de champion NBA et sa prolongation de contrat, sans oublier sa participation à la Summer League, après une année plombée par sa blessure au niveau du pied. Mais les « Belgian Lions » se trouvent également dans un coin de sa tête.

« Je suis Belge et j’ai toujours rêvé de jouer pour la Belgique » a-t-il ainsi assuré à la RTBF. « [Pour l'instant], le plus important pour moi, c’est de consolider ma place à OKC, de gagner ma place. Je ne peux donc pas me permettre de rater le début de la pré-saison. Mais jamais je ne fermerai la porte des Lions. Ça a toujours été un objectif et un rêve de jouer pour les Lions. Cette année, c’était un peu trop compliqué, mais ça reste ouvert et [je suis] même sûr que je jouerai avec les Lions [dans les années à venir]. C’est juste une question de temps. »

Ajay Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 OKC 36 17 49.5 38.3 82.9 0.5 1.4 1.9 1.8 1.9 0.7 0.8 0.1 6.5

