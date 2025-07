Ajay Mitchell a toujours bien du mal à réaliser qu’il est champion NBA

Sacrée première saison dans la Grande Ligue pour Ajay Mitchell. Le Belge a ainsi rapidement trouvé sa place dans la rotation de Mark Daigneault à Oklahoma City, avant de se blesser et de revenir juste à temps pour les playoffs.

Certes, son rôle a été anecdotique durant la « postseason » mais le natif d'Ans est bel et bien champion NBA.

« C'est fou. Juste après la victoire, il y a eu trois longues journées durant lesquelles on a simplement profité » explique-t-il à Sportskeeda. « En y repensant, je ne pense pas encore avoir réalisé parce que ça a été tellement long. Mais c'est fou, nous sommes champions. Je n'ai pas encore totalement réalisé. Évidemment, je suis très heureux. Gagner un titre NBA a toujours été un de mes rêves. On gagne la première année, et maintenant on veut gagner chaque année. On a juste envie de se remettre au travail et de se préparer pour la saison prochaine. »

Et ces trois jours de fête, alors ?

« J'ai beaucoup aimé. J'ai adoré. Il y avait ma famille. J'ai pu être avec mes coéquipiers. Le meilleur moment a été la parade, le fait de pouvoir voir les supporters et de voir ce que cela signifiait vraiment pour eux. Nous avons marché pendant presque toute la durée de la parade. Nous n'étions pas vraiment sur le bus, nous étions avec les supporters. Je pense que c'est le point le plus important. Nous avons vraiment partagé ce moment avec eux. »

Prolongé pour trois ans dans la foulée du titre, Ajay Mitchell a peut-être aussi eu du mal à réaliser car il a directement été envoyé en Summer League, où il a pas mal joué avec Nikola Topic, en vue de l'an prochaine.

Ajay Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 OKC 36 17 49.5 38.3 82.9 0.5 1.4 1.9 1.8 1.9 0.7 0.8 0.1 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.