Les Rockets saluent les « efforts » financiers de Kevin Durant

Dès son premier passage officiel devant la presse texane, il avait annoncé la couleur. « Je me vois bien signer une prolongation de contrat. Je ne peux pas vous dire exactement quand cela se fera, mais je pense que ça arrivera », affichait déjà Kevin Durant le mois dernier, séduit par « la progression rapide de cette franchise depuis la fin de l’ère James Harden – Chris Paul ».

Cette volonté s'est concrétisée dès ce week-end, avec l'annonce de la signature d'une prolongation de deux ans pour 90 millions de dollars avec les Rockets. Un choix contractuel qui n'a pas surpris le clan des Rockets, dont le coach local.

« La continuité est importante pour un grand joueur au sein d’une organisation, et je pense que nous savions tous, quand il est arrivé, que ce n’était pas pour du court terme. C’est donc une bonne chose d’en arriver à un point où tout le monde est satisfait, et on espère qu’il finira sa carrière ici », souhaite Ime Udoka.

Cette perspective paraît encore incertaine pour le joueur de 37 ans, qui connaît sa quatrième équipe en sept ans et qui dispose d'une « player option » sur la deuxième année. Kevin Durant garde ainsi un maximum de contrôle sur son avenir et pourra en effet tester le marché en 2027, s’il le souhaite, à l’approche de ses 39 ans.

De l'argent restant pour les jeunes

Autre élément important de cette prolongation, son montant. « KD » était éligible à une prolongation de 120 millions de dollars. Il a donc laissé 30 millions sur la table.

De quoi laisser de la marge financière à sa nouvelle franchise et lui permettre de rester sous le fameux « second apron ». Et alors que Houston a jusqu'à ce lundi pour négocier une prolongation avec Tari Eason.

Après cette prolongation sans être au maximum, Amen Thompson parle de son coéquipier comme « un gars généreux ». Une déclaration pas tout à fait anodine de sa part, car le jumeau d'Ausar devra lui aussi négocier une prolongation lors de la prochaine intersaison.

« On a de jeunes joueurs qui vont bientôt arriver à l’heure des prolongations, d’ici quelques années. Beaucoup d’entre eux ont les bonnes priorités : c’est gagner, et faire ce qu’il faut pour y arriver. Ils comprennent que la flexibilité compte, et ça nous met dans une bonne position quand il y a un peu plus d’argent à répartir. Ça montre leur altruisme. Certains peuvent se permettre ce genre de sacrifice, surtout après une longue carrière et quand ils ont déjà bien gagné leur vie », juge Ime Udoka.

Le coach considère d'ailleurs Kevin Durant comme « un puriste du basket, il ne pense qu’au jeu. On est tous sur la même longueur d’onde quant à ce qu’on veut accomplir ici, et c’est de gagner un titre. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 ☆ OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 ☆ OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 ☆ OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 ☆ OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 ☆ OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 ☆ OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 ☆ GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 ☆ GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 ☆ GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 ☆ BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 ☆ BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * ☆ All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * ☆ BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * ☆ PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 ☆ PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 ☆ PHX 62 37 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.