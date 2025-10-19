Prolongé par Houston, Kevin Durant bat le record de gains en NBA

Sous contrat jusqu’à l’été 2026, Kevin Durant est bien décidé de s’inscrire un peu plus dans la durée à Houston. ESPN annonce ainsi que l’ailier de 37 ans vient en effet de signer une prolongation de deux ans pour 90 millions de dollars. Une somme colossale… mais en dessous de ce qu’il aurait pu réclamer.

Éligible à un contrat de 120 millions sur deux saisons, le double champion NBA a accepté un rabais de 30 millions de dollars. Un choix stratégique autant que collectif, puisqu’il va permettre aux Rockets de garder de la flexibilité dans les mois à venir. En particulier pour prolonger Tari Eason, et pourquoi pas, renforcer l’effectif à l’été 2026.

Avec une « player option » sur la deuxième année, Kevin Durant garde toutefois un maximum de contrôle sur son avenir. Il pourra en effet tester le marché en 2027, s’il le souhaite, à l’approche de ses 39 ans.

S’il va au bout de ce nouveau contrat, Kevin Durant entrera dans l’histoire de la NBA sous un autre angle : celui des finances. Avec un total de 598.2 millions de dollars cumulés en salaires depuis sa Draft en 2007, il deviendrait le joueur le mieux payé de l’histoire, devant LeBron James (583.9 millions de dollars à l’issue de la saison).

Un record symbolique… mais temporaire ? Le « King » pourrait repasser devant dès sa prochaine signature, lui qui n’a pas encore officialisé son avenir au-delà de l’été prochain.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 ☆ OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 ☆ OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 ☆ OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 ☆ OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 ☆ OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 ☆ OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 ☆ GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 ☆ GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 ☆ GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 ☆ BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 ☆ BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * ☆ All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * ☆ BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * ☆ PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 ☆ PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 ☆ PHX 62 37 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.