Prolongé par Houston, Kevin Durant bat le record de gains en NBA

Sous contrat jusqu’à l’été 2026, Kevin Durant est bien décidé de s’inscrire un peu plus dans la durée à Houston. ESPN annonce ainsi que l’ailier de 37 ans vient en effet de signer une prolongation de deux ans pour 90 millions de dollars. Une somme colossale… mais en dessous de ce qu’il aurait pu réclamer.
Éligible à un contrat de 120 millions sur deux saisons, le double champion NBA a accepté un rabais de 30 millions de dollars. Un choix stratégique autant que collectif, puisqu’il va permettre aux Rockets de garder de la flexibilité dans les mois à venir. En particulier pour prolonger Tari Eason, et pourquoi pas, renforcer l’effectif à l’été 2026.
Avec une « player option » sur la deuxième année, Kevin Durant garde toutefois un maximum de contrôle sur son avenir. Il pourra en effet tester le marché en 2027, s’il le souhaite, à l’approche de ses 39 ans.
S’il va au bout de ce nouveau contrat, Kevin Durant entrera dans l’histoire de la NBA sous un autre angle : celui des finances. Avec un total de 598.2 millions de dollars cumulés en salaires depuis sa Draft en 2007, il deviendrait le joueur le mieux payé de l’histoire, devant LeBron James (583.9 millions de dollars à l’issue de la saison).
Un record symbolique… mais temporaire ? Le « King » pourrait repasser devant dès sa prochaine signature, lui qui n’a pas encore officialisé son avenir au-delà de l’été prochain.
|Kevin Durant
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2007-08
|SEA
|80
|35
|43.0
|28.8
|87.3
|0.9
|3.5
|4.3
|2.4
|1.5
|1.0
|2.9
|0.9
|20.3
|2008-09
|OKC
|74
|39
|47.6
|42.2
|86.3
|1.0
|5.5
|6.5
|2.8
|1.8
|1.3
|3.0
|0.7
|25.3
|2009-10 ☆
|OKC
|82
|40
|47.6
|36.5
|90.0
|1.3
|6.3
|7.6
|2.8
|2.1
|1.4
|3.3
|1.0
|30.1
|2010-11 ☆
|OKC
|78
|39
|46.2
|35.0
|88.0
|0.7
|6.1
|6.8
|2.7
|2.0
|1.1
|2.8
|1.0
|27.7
|2011-12 ☆
|OKC
|66
|39
|49.6
|38.7
|86.0
|0.6
|7.4
|8.0
|3.5
|2.0
|1.3
|3.8
|1.2
|28.0
|2012-13 ☆
|OKC
|81
|39
|51.0
|41.6
|90.5
|0.6
|7.3
|7.9
|4.6
|1.8
|1.4
|3.5
|1.3
|28.1
|2013-14 ★
|OKC
|81
|39
|50.3
|39.1
|87.3
|0.7
|6.7
|7.4
|5.5
|2.1
|1.3
|3.5
|0.7
|32.0
|2014-15 ☆
|OKC
|27
|34
|51.0
|40.3
|85.4
|0.6
|6.0
|6.6
|4.1
|1.5
|0.9
|2.7
|0.9
|25.4
|2015-16 ☆
|OKC
|72
|36
|50.5
|38.8
|89.8
|0.6
|7.6
|8.2
|5.0
|1.9
|1.0
|3.5
|1.2
|28.2
|2016-17 ☆
|GOS
|62
|33
|53.7
|37.5
|87.5
|0.6
|7.6
|8.3
|4.8
|1.9
|1.1
|2.2
|1.6
|25.1
|2017-18 ☆
|GOS
|68
|34
|51.6
|41.9
|88.9
|0.5
|6.4
|6.8
|5.4
|2.0
|0.7
|3.0
|1.8
|26.4
|2018-19 ☆
|GOS
|78
|35
|52.1
|35.3
|88.5
|0.4
|5.9
|6.4
|5.9
|2.0
|0.7
|2.9
|1.1
|26.0
|2020-21 ☆
|BRK
|35
|33
|53.7
|45.0
|88.2
|0.4
|6.7
|7.1
|5.6
|2.0
|0.7
|3.4
|1.3
|26.9
|2021-22 ☆
|BRK
|55
|37
|51.8
|38.3
|91.0
|0.5
|6.9
|7.4
|6.4
|2.1
|0.9
|3.5
|0.9
|29.9
|2022-23 * ☆
|All Teams
|47
|36
|56.0
|40.4
|91.9
|0.4
|6.3
|6.7
|5.0
|2.1
|0.7
|3.3
|1.4
|29.1
|2022-23 * ☆
|BRK
|39
|36
|55.9
|37.6
|93.4
|0.4
|6.4
|6.7
|5.3
|2.4
|0.8
|3.5
|1.5
|29.7
|2022-23 * ☆
|PHX
|8
|34
|57.0
|53.7
|83.3
|0.4
|6.0
|6.4
|3.5
|0.9
|0.2
|2.5
|1.2
|26.0
|2023-24 ☆
|PHX
|75
|37
|52.3
|41.3
|85.6
|0.5
|6.1
|6.6
|5.0
|1.8
|0.9
|3.3
|1.2
|27.1
|2024-25 ☆
|PHX
|62
|37
|52.7
|43.0
|83.9
|0.4
|5.7
|6.0
|4.2
|1.7
|0.8
|3.1
|1.2
|26.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.