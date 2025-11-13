Matchs
NBA hier
Matchs
hier
CHA111
MIL100
DET124
CHI113
NYK107
ORL124
BOS131
MEM95
MIA116
CLE130
HOU135
WAS112
NOR117
POR125
SAS120
GSW125
DAL114
PHO123
OKC121
LAL92
SAC100
ATL133
LAC116
DEN130
Le MVP de la nuit | Nikola Jokic plus fort que tout le cinq majeur des Clippers

Publié le 13/11/2025 à 7:57
55 points pour Nikola Jokic, 54 pour tout le cinq majeur des Clippers : le « Joker » a donné une leçon à Los Angeles, signant son premier match à plus de 50 points couronné par une victoire.

Nikola Jokic face aux Clippers55 points à 18/23 au tir pour Nikola Jokic. 54 points à 21/47 pour l'ensemble du cinq majeur des Clippers, à savoir James Harden, Ivica Zubac, Kris Dunn, John Collins et Derrick Jones Jr…

La stat suffit à résumer l'impact du pivot des Nuggets, qui a fait la chanson à ses adversaires, que ce soit Ivica Zubac ou Brook Lopez, poste bas, mais qui a aussi profité de la lenteur de cette équipe de Los Angeles pour signer un 5/6 de loin, alors que ses adversaires n'avaient pas vraiment envie de sortir pour contester ses tirs.

Plus grave encore pour les Clippers, Nikola Jokic (55 points, 12 rebonds, 6 passes) a fini beaucoup de contre-attaques, ce qui n'est pourtant pas sa première force, et ça montre bien les soucis de repli défensif de Los Angeles.

Un fan des Clippers a d'ailleurs tenté de rentrer sur le terrain en quatrième quart-temps, et c'était sans doute la seule façon pour son équipe d'arrêter le « Joker », qui signe son cinquième match en carrière à plus de 50 points. Sauf que cette fois, c'est synonyme de victoire, alors qu'il avait perdu les quatre premières occurrences du genre !

« Notre stratégie consistait à le laisser marquer et à empêcher ses passes »

« Nous avions prévu de faire des prises à deux dès qu'il se mettrait en route. Mais notre stratégie consistait à le laisser marquer et à empêcher ses passes, afin d'empêcher ses coéquipiers de briller. Je pense que nous avons bien réussi cela en première mi-temps. Nous savions que Jamal Murray serait plus agressif en deuxième mi-temps, mais je ne pensais pas qu'il marquerait 55 points », a toutefois admis Tyronn Lue au sujet de Nikola Jokic.

« Et puis, il a marqué quelques 3-points. Il a joué comme un arrière quand Zubac était sur lui. Des pin downs (des écrans qui lui permettent de s'éloigner du cercle) et tout ça, ce qui est difficile à suivre pour Zu. Ensuite, quand on a mis des défenseurs plus petits, il a joué poste bas et c'est un joueur tellement difficile à tenir ainsi… »

C'est en tout cas une sixième victoire de suite pour Denver (9-2), solide dauphin du Thunder (12-1) à l'Ouest.

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0
2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7
2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5
2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1
2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9
2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4
2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1
2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5
2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4
2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6
2025-26 DEN 10 33:54 66.9 35.7 85.4 3.1 10.1 13.2 11.4 2.8 1.9 3.1 0.7 26.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Dimitri Kucharczyk
