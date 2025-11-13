Le MVP de la nuit | Nikola Jokic plus fort que tout le cinq majeur des Clippers

55 points à 18/23 au tir pour Nikola Jokic. 54 points à 21/47 pour l'ensemble du cinq majeur des Clippers, à savoir James Harden, Ivica Zubac, Kris Dunn, John Collins et Derrick Jones Jr…
La stat suffit à résumer l'impact du pivot des Nuggets, qui a fait la chanson à ses adversaires, que ce soit Ivica Zubac ou Brook Lopez, poste bas, mais qui a aussi profité de la lenteur de cette équipe de Los Angeles pour signer un 5/6 de loin, alors que ses adversaires n'avaient pas vraiment envie de sortir pour contester ses tirs.
Plus grave encore pour les Clippers, Nikola Jokic (55 points, 12 rebonds, 6 passes) a fini beaucoup de contre-attaques, ce qui n'est pourtant pas sa première force, et ça montre bien les soucis de repli défensif de Los Angeles.
Un fan des Clippers a d'ailleurs tenté de rentrer sur le terrain en quatrième quart-temps, et c'était sans doute la seule façon pour son équipe d'arrêter le « Joker », qui signe son cinquième match en carrière à plus de 50 points. Sauf que cette fois, c'est synonyme de victoire, alors qu'il avait perdu les quatre premières occurrences du genre !
« Notre stratégie consistait à le laisser marquer et à empêcher ses passes »
« Nous avions prévu de faire des prises à deux dès qu'il se mettrait en route. Mais notre stratégie consistait à le laisser marquer et à empêcher ses passes, afin d'empêcher ses coéquipiers de briller. Je pense que nous avons bien réussi cela en première mi-temps. Nous savions que Jamal Murray serait plus agressif en deuxième mi-temps, mais je ne pensais pas qu'il marquerait 55 points », a toutefois admis Tyronn Lue au sujet de Nikola Jokic.
« Et puis, il a marqué quelques 3-points. Il a joué comme un arrière quand Zubac était sur lui. Des pin downs (des écrans qui lui permettent de s'éloigner du cercle) et tout ça, ce qui est difficile à suivre pour Zu. Ensuite, quand on a mis des défenseurs plus petits, il a joué poste bas et c'est un joueur tellement difficile à tenir ainsi… »
C'est en tout cas une sixième victoire de suite pour Denver (9-2), solide dauphin du Thunder (12-1) à l'Ouest.
|Nikola Jokić
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2015-16
|DEN
|80
|21:40
|51.2
|33.3
|81.1
|2.3
|4.7
|7.0
|2.4
|2.6
|1.0
|1.3
|0.6
|10.0
|2016-17
|DEN
|73
|28:25
|57.8
|32.4
|82.5
|2.9
|6.9
|9.8
|4.9
|2.9
|0.8
|2.3
|0.8
|16.7
|2017-18
|DEN
|75
|32:34
|49.9
|39.6
|85.0
|2.6
|8.1
|10.7
|6.1
|2.8
|1.2
|2.8
|0.8
|18.5
|2018-19
|DEN
|80
|31:18
|51.1
|30.7
|82.1
|2.9
|8.0
|10.8
|7.3
|2.9
|1.4
|3.1
|0.7
|20.1
|2019-20
|DEN
|73
|32:00
|52.8
|31.4
|81.7
|2.3
|7.5
|9.7
|7.0
|3.0
|1.2
|3.1
|0.6
|19.9
|2020-21
|DEN
|72
|34:33
|56.6
|38.8
|86.8
|2.8
|8.0
|10.8
|8.3
|2.7
|1.3
|3.1
|0.7
|26.4
|2021-22
|DEN
|74
|33:28
|58.3
|33.7
|81.0
|2.8
|11.0
|13.8
|7.9
|2.6
|1.5
|3.8
|0.9
|27.1
|2022-23
|DEN
|69
|33:40
|63.2
|38.3
|82.2
|2.4
|9.4
|11.8
|9.8
|2.5
|1.3
|3.6
|0.7
|24.5
|2023-24
|DEN
|79
|34:39
|58.3
|35.9
|81.7
|2.8
|9.5
|12.4
|9.0
|2.5
|1.4
|3.0
|0.9
|26.4
|2024-25
|DEN
|70
|36:44
|57.6
|41.7
|80.0
|2.9
|9.9
|12.7
|10.2
|2.3
|1.8
|3.3
|0.6
|29.6
|2025-26
|DEN
|10
|33:54
|66.9
|35.7
|85.4
|3.1
|10.1
|13.2
|11.4
|2.8
|1.9
|3.1
|0.7
|26.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.