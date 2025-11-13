Le MVP de la nuit | Nikola Jokic plus fort que tout le cinq majeur des Clippers

55 points à 18/23 au tir pour Nikola Jokic. 54 points à 21/47 pour l'ensemble du cinq majeur des Clippers, à savoir James Harden, Ivica Zubac, Kris Dunn, John Collins et Derrick Jones Jr…

La stat suffit à résumer l'impact du pivot des Nuggets, qui a fait la chanson à ses adversaires, que ce soit Ivica Zubac ou Brook Lopez, poste bas, mais qui a aussi profité de la lenteur de cette équipe de Los Angeles pour signer un 5/6 de loin, alors que ses adversaires n'avaient pas vraiment envie de sortir pour contester ses tirs.

Plus grave encore pour les Clippers, Nikola Jokic (55 points, 12 rebonds, 6 passes) a fini beaucoup de contre-attaques, ce qui n'est pourtant pas sa première force, et ça montre bien les soucis de repli défensif de Los Angeles.

Un fan des Clippers a d'ailleurs tenté de rentrer sur le terrain en quatrième quart-temps, et c'était sans doute la seule façon pour son équipe d'arrêter le « Joker », qui signe son cinquième match en carrière à plus de 50 points. Sauf que cette fois, c'est synonyme de victoire, alors qu'il avait perdu les quatre premières occurrences du genre !

« Notre stratégie consistait à le laisser marquer et à empêcher ses passes »

« Nous avions prévu de faire des prises à deux dès qu'il se mettrait en route. Mais notre stratégie consistait à le laisser marquer et à empêcher ses passes, afin d'empêcher ses coéquipiers de briller. Je pense que nous avons bien réussi cela en première mi-temps. Nous savions que Jamal Murray serait plus agressif en deuxième mi-temps, mais je ne pensais pas qu'il marquerait 55 points », a toutefois admis Tyronn Lue au sujet de Nikola Jokic.

« Et puis, il a marqué quelques 3-points. Il a joué comme un arrière quand Zubac était sur lui. Des pin downs (des écrans qui lui permettent de s'éloigner du cercle) et tout ça, ce qui est difficile à suivre pour Zu. Ensuite, quand on a mis des défenseurs plus petits, il a joué poste bas et c'est un joueur tellement difficile à tenir ainsi… »

C'est en tout cas une sixième victoire de suite pour Denver (9-2), solide dauphin du Thunder (12-1) à l'Ouest.

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 10 33:54 66.9 35.7 85.4 3.1 10.1 13.2 11.4 2.8 1.9 3.1 0.7 26.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.