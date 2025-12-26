Cameron Johnson absent quatre à six semaines

Face aux Mavericks, Cam Johnson s’était blessé au genou droit et on sait qu’il souffre d’une contusion osseuse, sans « aucun dommage structurel ». Néanmoins, rien n’était encore précisé au niveau de sa période d’absence. On annonçait seulement qu’il allait manquer « un certain temps ».

ESPN en sait désormais plus : l’ailier des Nuggets va rester à l’infirmerie pendant quatre à six semaines. Ce qui pousse à fin janvier ou début février 2026.

Ce n’est pas rien puisque c’est le troisième titulaire qui tombe à Denver, après Aaron Gordon et Christian Braun.

C’est aussi cruel pour l’ancien des Suns et des Nets, qui « montait en puissance et jouait très bien depuis un mois », rappelait David Adelman au moment de sa blessure, en ajoutant que sa recrue estivale avait « vraiment trouvé sa place dans notre groupe ».

Ce qui était vrai : sur les treize matches disputés avant sa blessure, il tournait à 15.2 points de moyenne à 50% de réussite à 3-pts, alors que ses débuts dans sa nouvelle équipe avaient été très, très discrets.

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHO 57 22:01 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHO 60 23:57 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHO 66 26:13 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 BKN 25 30:48 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 PHO 17 25:14 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BKN 58 27:34 44.6 39.1 78.9 0.9 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 2024-25 BKN 57 31:35 47.5 39.0 89.3 0.9 3.4 4.3 3.4 1.8 0.9 1.7 0.4 18.8 2025-26 DEN 28 30:36 46.1 42.9 81.0 0.7 2.9 3.6 2.4 2.3 0.6 1.0 0.3 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.