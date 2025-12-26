Cameron Johnson absent quatre à six semaines

Face aux Mavericks, Cam Johnson s’était blessé au genou droit et on sait qu’il souffre d’une contusion osseuse, sans « aucun dommage structurel ». Néanmoins, rien n’était encore précisé au niveau de sa période d’absence. On annonçait seulement qu’il allait manquer « un certain temps ».
ESPN en sait désormais plus : l’ailier des Nuggets va rester à l’infirmerie pendant quatre à six semaines. Ce qui pousse à fin janvier ou début février 2026.
Ce n’est pas rien puisque c’est le troisième titulaire qui tombe à Denver, après Aaron Gordon et Christian Braun.
C’est aussi cruel pour l’ancien des Suns et des Nets, qui « montait en puissance et jouait très bien depuis un mois », rappelait David Adelman au moment de sa blessure, en ajoutant que sa recrue estivale avait « vraiment trouvé sa place dans notre groupe ».
Ce qui était vrai : sur les treize matches disputés avant sa blessure, il tournait à 15.2 points de moyenne à 50% de réussite à 3-pts, alors que ses débuts dans sa nouvelle équipe avaient été très, très discrets.
|Cameron Johnson
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2019-20
|PHO
|57
|22:01
|43.5
|39.0
|80.7
|0.9
|2.4
|3.3
|1.2
|1.5
|0.6
|0.6
|0.4
|8.8
|2020-21
|PHO
|60
|23:57
|42.0
|34.9
|84.7
|0.6
|2.8
|3.3
|1.4
|1.4
|0.6
|0.7
|0.3
|9.6
|2021-22
|PHO
|66
|26:13
|46.0
|42.5
|86.0
|0.6
|3.5
|4.1
|1.5
|1.7
|0.9
|0.7
|0.2
|12.5
|2022-23
|BKN
|25
|30:48
|46.8
|37.2
|85.1
|0.8
|4.0
|4.8
|2.1
|2.2
|1.4
|1.1
|0.3
|16.6
|2022-23
|PHO
|17
|25:14
|47.4
|45.5
|81.8
|0.8
|3.0
|3.8
|1.5
|1.7
|0.9
|0.6
|0.4
|13.9
|2023-24
|BKN
|58
|27:34
|44.6
|39.1
|78.9
|0.9
|3.4
|4.3
|2.4
|1.8
|0.8
|1.0
|0.3
|13.4
|2024-25
|BKN
|57
|31:35
|47.5
|39.0
|89.3
|0.9
|3.4
|4.3
|3.4
|1.8
|0.9
|1.7
|0.4
|18.8
|2025-26
|DEN
|28
|30:36
|46.1
|42.9
|81.0
|0.7
|2.9
|3.6
|2.4
|2.3
|0.6
|1.0
|0.3
|11.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.