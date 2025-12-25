Les Nuggets perdent Cameron Johnson pour une durée indéterminée



Blessé mardi soir, dans la défaite des Nuggets à Dallas, Cameron Johnson a passé une IRM le lendemain, jour de Réveillon de Noël, et ESPN annonce maintenant qu’il souffre d’une contusion osseuse au genou droit. Concernant sa durée d’indisponibilité, c’est assez flou et nos confrères précisent simplement qu’il devrait manquer « un certain temps ».

La bonne nouvelle, c’est que l’ailier de Denver n’a « aucun dommage structurel », et donc pas de blessure grave, assurant d’ores et déjà son retour dans les prochaines semaines. En revanche, ce pépin vient le freiner en plein élan, car « il montait en puissance et jouait très bien depuis un mois » explique son entraîneur, David Adelman.

En effet, Cameron Johnson tournait à près de 15 points de moyenne, et 52% de réussite à 3-points, sur ses 17 derniers matchs. Et, ce, après une entame plus délicate (7.2 points à 21% à 3-points sur ses 11 premiers matchs). La preuve qu’il « a vraiment trouvé sa place » dans le groupe des Nuggets, comme le soulignait mardi son coach.

En attendant de récupérer Aaron Gordon et Christian Braun, David Adelman va en tout cas devoir continuer de bricoler autour de Nikola Jokic et Jamal Murray. On imagine que Tim Hardaway Jr. devrait intégrer le cinq, grâce à la menace qu’il représente à longue distance.

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHO 57 22:01 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHO 60 23:57 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHO 66 26:13 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 BKN 25 30:48 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 PHO 17 25:14 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BKN 58 27:34 44.6 39.1 78.9 0.9 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 2024-25 BKN 57 31:35 47.5 39.0 89.3 0.9 3.4 4.3 3.4 1.8 0.9 1.7 0.4 18.8 2025-26 DEN 27 30:51 46.2 42.3 81.0 0.7 2.9 3.6 2.3 2.3 0.6 1.0 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.