Nikola Jokic impressionné par la maturité de Cooper Flagg

L’an passé, à Duke, Cooper Flagg avait eu du mal à trouver la mire de loin en début de saison. Il ne tournait ainsi qu’à 25% de réussite avant son 18e anniversaire, avant de finir la deuxième partie de saison NCAA à 45% !

Bis repetita en NBA ? Maladroit depuis le début de saison, à 23% de réussite derrière la ligne à 3-points, le rookie des Mavs a signé son meilleur match de loin face aux Nuggets, avec un 4/6 deux jours après son anniversaire…

« Il y a eu mon anniversaire » s’amuse-t-il sur ce qui lui a permis de retrouver de l’adresse. « J’ai 19 ans désormais. Je m’amuse. Je pense que je suis simplement à mon meilleur niveau quand je joue librement et que je m’amuse. »

Plus sérieusement, l’ancien Blue Devil explique qu’il doit simplement garder confiance en son shoot, et dans le travail qu’il effectue au quotidien. De quoi en tout cas impressionner ses adversaires, dont Nikola Jokic.

« Il n’a pas l’air jeune sur le terrain »

« Il était vraiment chaud » confirme le triple MVP. « Mais il y a aussi le calme avec lequel il joue. Il n’a pas l’air jeune sur le terrain. Il donne l’impression d’avoir joué des matchs importants et d’avoir déjà beaucoup gagné. C’est ce que je ressens face à lui. Il a vraiment l’air très mature sur le terrain. »

Résultat : 33 points à 14/21 au tir dont 4/6 de loin, 9 rebonds et 9 passes décisives en 40 minutes de jeu.

« Oooh ! Il n’est pas assez bon pour avoir un triple-double, j’imagine » chambre Anthony Davis. « Il n’en est pas encore là mais c’est une sacrée ligne de stats, en particulier dans une victoire. »

Car il fallait bien ça pour venir à bout de ces Nuggets, qui ont eu le tir de la gagne à la dernière seconde.

« Il a rentré des tirs très compliqués. Des 3-points en fin de possessions. Il est allé chercher ses spots. Je trouve que Bruce (Brown) s’est bien battu face à lui en deuxième mi-temps mais il a quand même rentré des tirs difficiles à des moments importants. Il est vraiment impressionnant… » conclut ainsi David Adelman, le coach de Denver.

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 29 34:19 47.8 24.2 80.4 1.2 5.1 6.3 3.6 2.3 1.2 2.1 0.8 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.