Le tandem Cooper Flagg – Anthony Davis vient à bout des Nuggets

Tout s’est joué sur la dernière possession entre Nuggets et Mavericks, qui s’imposent (131-130) derrière l’impact de Cooper Flagg (33 points, 9 rebonds, 9 passes) et Anthony Davis (31 points, 9 rebonds).

Cooper Flagg avec les MavericksQuel match ! Alors que les Nuggets restaient sur 11 victoires consécutives à l’extérieur, ils sont finalement tombés à Dallas (131-130), même si Peyton Watson a eu le 3-points de la gagne à la dernière seconde…

C’est finalement raté et les Mavericks retrouvent le goût de la victoire au terme d’une rencontre splendide.

Car Cooper Flagg (33 points, 9 rebonds, 9 passes) et Anthony Davis (31 points, 9 rebonds) ont commencé très fort. Bien mis sur orbite par Ryan Nembhard, les deux compères permettent à Dallas de prendre le large et de compter jusqu’à 21 points (50-29) au début du deuxième quart-temps !

Rien de rédhibitoire pour Denver, qui s’adapte à la défense agressive de la troupe de Jason Kidd et recollait grâce à l’activité de Jamal Murray. À la mi-temps, les Mavs ne mènent plus que de 10 points (66-56).

Le tir de la gagne pour Peyton Watson

Avec l’aide de Tim Hardaway Jr. (23 points), Nikola Jokic (29 points, 14 passes) ramène encore Denver, qui revient à égalité (103-103) à la fin du troisième quart-temps. De quoi annoncer un dernier round de folie.

Et ce fut le cas. Car les deux équipes vont s’échanger coup pour coup pendant les 12 dernières minutes, avec notamment un énorme contre de Daniel Gafford sur Jonas Valanciunas et un 3-points de Naji Marshall qui semble donner la victoire à Dallas à 85 secondes de la fin. Mais Denver refuse d’abdiquer et après un 3-points de Jamal Murray et un petit floater de Nikola Jokic, il n’y a plus qu’un point d’écart (130-131) entre les deux équipes.

Les Mavericks sont fébriles et c’est Ryan Nembhard qui doit prendre ses responsabilités sur la dernière possession. Airball et balle de match pour les Nuggets. Nikola Jokic fixe la défense dans la raquette et décale Peyton Watson, dans un fauteuil dans le coin, mais le tir de l’ailier ne trouve pas la cible. Victoire pour Dallas !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Fin de série pour Denver. Les Nuggets s’arrêtent donc à 11 succès consécutifs à l’extérieur. Ils n’étaient d’ailleurs pas loin de poursuivre leur série, puisque Peyton Watson a eu le shoot de la gagne.

– Le début de match des Mavericks, le retour des Nuggets. L’agressivité défensive des Mavericks, et la bonne alchimie offensive entre Ryan Nembhard, Cooper Flagg et Anthony Davis, ont fait très mal aux Nuggets. L’impact du rookie, qui vient juste de fêter ses 19 ans, a d’ailleurs été remarquable pendant la première mi-temps. Avant que le duo Murray – Jokic ne parvienne à trouver des solutions, pour s’offrir une chance de l’emporter.

– La blessure de Cam Johnson. Déjà privés d’Aaron Gordon et Christian Braun, les Nuggets ont peut-être perdu un nouveau titulaire cette nuit puisque Cam Johnson s’est blessé au genou en fin de match…

Dallas Mavericks / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Cooper Flagg 40 14/21 4/6 1/1 2 7 9 9 1 1 2 1 33 44
Anthony Davis 36 12/19 1/2 6/6 4 5 9 4 3 3 1 0 31 39
Naji Marshall 31 6/11 2/4 1/1 1 3 4 3 0 1 1 0 15 17
Ryan Nembhard 33 5/11 1/3 0/0 0 3 3 7 1 0 1 0 11 14
Jaden Hardy 28 5/9 0/3 0/0 1 1 2 2 2 1 1 0 10 10
Caleb Martin 25 4/6 0/1 1/1 2 2 4 3 1 2 2 0 9 14
D'Angelo Russell 15 3/6 3/5 0/0 0 2 2 4 0 0 0 0 9 12
Brandon Williams 15 2/6 0/3 5/6 0 0 0 2 1 0 2 0 9 4
Daniel Gafford 17 2/4 0/0 0/0 1 2 3 0 3 1 0 1 4 7
Total 53/93 11/27 14/15 11 25 36 34 12 9 10 2 131
Denver Nuggets / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jamal Murray 37 12/21 3/7 4/4 0 7 7 14 0 1 3 0 31 41
Nikola Jokic 36 12/22 5/10 0/0 3 4 7 14 4 3 4 0 29 39
Cameron Johnson 24 3/7 2/3 0/0 0 2 2 3 0 0 0 0 8 9
Spencer Jones 26 3/5 0/1 0/0 1 3 4 2 1 2 1 0 6 11
Peyton Watson 25 0/3 0/2 4/4 0 2 2 1 4 0 3 0 4 1
Tim Hardaway Jr. 29 8/13 7/12 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 23 21
Bruce Brown 27 6/7 1/2 0/0 2 5 7 3 3 2 2 1 13 23
Julian Strawther 12 3/4 2/3 0/0 1 1 2 0 3 0 0 0 8 9
Jonas Valanciunas 14 3/4 0/0 2/2 0 1 1 1 1 0 1 0 8 8
Curtis Jones 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Jalen Pickett 6 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 50/87 20/41 10/10 7 27 34 39 16 8 15 1 130

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Dimitri Kucharczyk
