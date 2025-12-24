Encore un titulaire en moins pour les Nuggets ?

À l’approche des fêtes, les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Denver. Lors de la défaite face aux Mavericks, Cameron Johnson a ainsi quitté le parquet en boitant dans le quatrième quart-temps, touché au genou droit. L’ailier-fort doit désormais passer une IRM afin de déterminer la gravité de la blessure, annonce ESPN.

Mais le coach des Nuggets, David Adelman, n’a pas caché son inquiétude, parlant d’une situation « préoccupante ».

« Il faut attendre les résultats des examens médicaux. Ce n’était pas agréable à voir, surtout pour un gars qui montait en puissance, et qui jouait très bien depuis un mois. Il a vraiment trouvé sa place dans notre groupe. On a vécu beaucoup de moments comme ça cette saison. C’est déprimant, et j’espère que les nouvelles seront meilleures que ce que ça laisse paraître, car on sait ce que Cam représente pour notre équipe », a expliqué l’entraîneur.

Trois titulaires en moins ?

Arrivé en provenance des Nets cet été, en échange de Michael Porter Jr, Cameron Johnson a débuté 27 matchs cette saison, pour 11.8 points, 3.6 rebonds et 2.3 passes de moyenne en 30 minutes.

Le problème, c’est que Denver n’avait pas besoin de ça. Deux autres titulaires manquent déjà à l’appel : Christian Braun, touché à la cheville depuis le 12 novembre, et Aaron Gordon, forfait depuis le 21 novembre à cause de ses ischio-jambiers. Si l’IRM de Cameron Johnson confirme une absence prolongée, David Adelman devra réorganiser ses ailes en s’appuyant davantage sur Tim Hardaway Jr, Bruce Brown et Julian Strawther.

Les Nuggets croisent toutefois les doigts, car perdre un troisième titulaire à ce moment de la saison compliquerait sérieusement les affaires d’un groupe (21 victoires – 8 défaites) déjà bousculé par les pépins physiques.

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHO 57 22:01 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHO 60 23:57 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHO 66 26:13 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 BKN 25 30:48 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 PHO 17 25:14 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BKN 58 27:34 44.6 39.1 78.9 0.9 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 2024-25 BKN 57 31:35 47.5 39.0 89.3 0.9 3.4 4.3 3.4 1.8 0.9 1.7 0.4 18.8 2025-26 DEN 27 30:51 46.2 42.3 81.0 0.7 2.9 3.6 2.3 2.3 0.6 1.0 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.