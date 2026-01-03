Les Cavaliers galèrent pour repousser des Nuggets décimés

Les grandes lignes de cette rencontre vont s’écrire dès le premier quart-temps. Les Cavaliers dominent logiquement au rebond, Jamal Murray est bien seul pour soutenir l’attaque des Nuggets, avec 16 points dès le premier quart-temps et Cleveland peine à faire la différence (28-24). Pourquoi les hommes de Kenny Atkinson n’arrivent-ils pas à vite écarter une équipe aussi décimée ? Parce qu’ils perdent trop de ballons. Quand ils prennent un petit écart, Jamal Murray revient, Denver passe un 9-2 et égalise. Le meneur de jeu canadien en est à 28 points à la pause et les Cavaliers sont toujours en danger (62-59).

Ce qui se confirme au retour des vestiaires. Donovan Mitchell et sa bande manquent leur reprise, encaissent un 17-3 et ils laissent les Nuggets être en confiance à 3-pts.

L’arrière des Cavaliers est trop seul et ce sont les champions 2023 qui ont pris les commandes (88-97). L’exploit se rapproche pour une formation privée de quatre titulaires. Les Cavaliers réagissent en début de dernier acte, avec un 9-0, et profitent des nombreux shoots ratés de Peyton Watson, très ouvert mais très maladroit. Darius Garland frappe à 3-pts et fait passer les siens devant, qui s’imposent de justesse et sans gloire sur le score de 113-108.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jamal Murray, les 20% qui restent. Le cinq majeur des Nuggets est en promotion, avec -80% (Nikola Jokic, Aaron Gordon, Cam Johnson et Christian Braun à l’infirmerie), il n’en reste que 20%. Mais ils pèsent. Le Canadien a été excellent en première période avec 28 points, assumant son rôle de leader. Malheureusement pour lui, après la pause, ce fut plus compliqué, avec seulement 6 points à 2/12 au shoot.

– Les ballons perdus des Cavaliers. Comment, avec autant de talents sur le parquet, une dynamique positive et une domination au rebond (55-32), les joueurs de l’Ohio ont-ils pu autant peiner pour l’emporter ? Parce qu’ils ont manqué d’intensité, sans doute trop confiants face à un adversaire si déplumé, et surtout ont perdu 16 ballons, donnant des munitions aux Nuggets.

– Denver a du cœur. David Adelman et ses joueurs seront sûrement frustrés de repartir de Cleveland avec une défaite, tant ils méritaient de gagner. Mais le coach peut se réjouir, son groupe a du cœur et peut se battre même sans ses titulaires, ni Jonas Valanciunas. C’est rageant dans l’immédiat, mais rassurant pour la suite et ce mois de janvier à vivre sans plusieurs cadres.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.