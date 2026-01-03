Matchs
Les Cavaliers galèrent pour repousser des Nuggets décimés

NBA – Face à une équipe vaillante et malgré un avantage de talents certain, Cleveland est passé à côté de son match, sauf à la fin, ce qui permet de l’emporter de justesse, sans gloire (113-108).

Les grandes lignes de cette rencontre vont s’écrire dès le premier quart-temps. Les Cavaliers dominent logiquement au rebond, Jamal Murray est bien seul pour soutenir l’attaque des Nuggets, avec 16 points dès le premier quart-temps et Cleveland peine à faire la différence (28-24). Pourquoi les hommes de Kenny Atkinson n’arrivent-ils pas à vite écarter une équipe aussi décimée ? Parce qu’ils perdent trop de ballons. Quand ils prennent un petit écart, Jamal Murray revient, Denver passe un 9-2 et égalise. Le meneur de jeu canadien en est à 28 points à la pause et les Cavaliers sont toujours en danger (62-59).

Ce qui se confirme au retour des vestiaires. Donovan Mitchell et sa bande manquent leur reprise, encaissent un 17-3 et ils laissent les Nuggets être en confiance à 3-pts.

L’arrière des Cavaliers est trop seul et ce sont les champions 2023 qui ont pris les commandes (88-97). L’exploit se rapproche pour une formation privée de quatre titulaires. Les Cavaliers réagissent en début de dernier acte, avec un 9-0, et profitent des nombreux shoots ratés de Peyton Watson, très ouvert mais très maladroit. Darius Garland frappe à 3-pts et fait passer les siens devant, qui s’imposent de justesse et sans gloire sur le score de 113-108.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jamal Murray, les 20% qui restent. Le cinq majeur des Nuggets est en promotion, avec -80% (Nikola Jokic, Aaron Gordon, Cam Johnson et Christian Braun à l’infirmerie), il n’en reste que 20%. Mais ils pèsent. Le Canadien a été excellent en première période avec 28 points, assumant son rôle de leader. Malheureusement pour lui, après la pause, ce fut plus compliqué, avec seulement 6 points à 2/12 au shoot.

– Les ballons perdus des Cavaliers. Comment, avec autant de talents sur le parquet, une dynamique positive et une domination au rebond (55-32), les joueurs de l’Ohio ont-ils pu autant peiner pour l’emporter ? Parce qu’ils ont manqué d’intensité, sans doute trop confiants face à un adversaire si déplumé, et surtout ont perdu 16 ballons, donnant des munitions aux Nuggets.

– Denver a du cœur. David Adelman et ses joueurs seront sûrement frustrés de repartir de Cleveland avec une défaite, tant ils méritaient de gagner. Mais le coach peut se réjouir, son groupe a du cœur et peut se battre même sans ses titulaires, ni Jonas Valanciunas. C’est rageant dans l’immédiat, mais rassurant pour la suite et ce mois de janvier à vivre sans plusieurs cadres.

Cleveland Cavaliers / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Donovan Mitchell 35 14/24 5/12 0/2 3 3 6 5 3 1 4 0 33 29
Darius Garland 32 6/12 4/8 2/2 0 2 2 8 3 0 6 0 18 16
Jaylon Tyson 24 3/8 1/4 1/2 1 4 5 1 2 0 1 0 8 7
Evan Mobley 32 4/10 0/2 0/5 5 6 11 4 2 1 0 3 8 16
Jarrett Allen 30 3/5 0/0 2/2 0 12 12 3 1 1 2 1 8 21
De'Andre Hunter 25 5/12 2/7 4/4 1 4 5 4 4 1 0 0 16 19
Craig Porter 23 4/7 2/2 0/0 2 3 5 5 2 2 2 1 10 18
Lonzo Ball 15 2/3 2/3 0/0 0 3 3 2 0 0 0 2 6 12
Nae'Qwan Tomlin 19 2/5 0/1 2/2 2 4 6 0 1 1 1 1 6 10
Tyrese Proctor 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 43/86 16/39 11/19 14 41 55 32 18 7 16 8 113
Denver Nuggets / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jamal Murray 39 12/28 6/12 4/5 1 5 6 7 0 0 1 1 34 30
Peyton Watson 40 9/22 2/9 1/2 0 4 4 3 5 1 2 0 21 13
Spencer Jones 36 5/8 3/5 0/0 1 5 6 1 3 0 1 2 13 18
Jalen Pickett 19 4/5 1/2 0/0 0 2 2 3 0 2 2 0 9 13
DaRon Holmes II 24 1/6 1/4 0/0 1 3 4 6 3 1 0 0 3 9
Tim Hardaway Jr. 28 6/14 3/9 0/0 1 1 2 2 1 0 0 0 15 11
Zeke Nnaji 24 3/6 1/4 6/6 0 5 5 0 1 1 0 0 13 16
Julian Strawther 6 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -1
Bruce Brown 24 0/4 0/2 0/0 1 2 3 4 0 4 3 0 0 4
Total 40/94 17/47 11/13 5 27 32 26 15 9 9 3 108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Jonathan Demay
