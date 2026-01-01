Les Cavaliers ont retrouvé leur identité

Après avoir gagné sur le parquet des Spurs, les Cavaliers ont profité du 31 décembre pour mettre fin à la série des Suns, et le public frustré de la Rocket Arena a pu constater que l’équipe avait retrouvé son assise défensive de la saison passée. Sous les panneaux, Evan Mobley et Jarrett Allen ont verrouillé l’accès au cercle, mais aussi gêné au large. En attaque, il y a eu de l’alternance et du partage du ballon. Résultat : Evan Mobley a quitté 2025 avec un grand sourire aux lèvres.

« Franchement, on s’amuse sur le terrain. C’est très différent, » a-t-il lâché après le match. « Tout le monde joue avec de l’énergie. On joue vite, on défend fort et on transforme la défense en attaque. C’est le basket des Cavs ! »

En pleine sinistrose il y a dix jours, Cleveland va mieux même si l’échantillon de victoires est maigre. Mais la manière est là, et Kenny Atkinson a tenu promesse : il fait jouer aux mérites et il puise dans sa rotation sans tenir compte du CV. Pour débuter le dernier quart-temps, il a ainsi aligné Jaylon Tyson, Craig Porter Jr. et Nae’Qwan Tomlin, pour épauler Jarrett Allen et Donovan Mitchell.

« Ce sont des décisions très difficiles, » reconnaissait-il avant le match. « Parfois tu dois prendre à part chaque joueur pour qu’ils comprennent chacun que ce n’est pas personnel. Parfois tu finis les matchs, parfois non. C’est essentiel pour la cohésion du groupe. »

Ce qui donne confiance aussi, c’est d’avoir été capable de répondre aux tentatives de comeback des Suns, considérés par Kenny Atkinson comme « l’équipe qui joue le plus dur de toute la NBA ». « En début de saison, face à l’adversité, on s’écroulait » se souvient Evan Mobley. « Sur les derniers matchs, on continue à jouer de la même manière. On commence avec de l’énergie et on la garde, que ça tourne en notre faveur ou pas. On doit continuer comme ça. »

Le prochain test est vendredi, face aux Nuggets, une formation amputée de quatre titulaires. Attention au trop-plein de confiance…