Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Cavaliers se réveillent en étouffant les Spurs !

Publié le 30/12/2025 à 6:13 Twitter Facebook

NBA – Dominateurs en deuxième mi-temps, les Cavs ont répondu présent à San Antonio après leur non match face aux Rockets (113-101). Jarrett Allen (27 points, 10 rebonds) a tenu la dragée haute à Victor Wembanyama (26 points, 14 rebonds).

victor wembanyama spursSi Stephon Castle (15 points, 8 passes) et Victor Wembanyama font le spectacle en début de match avec un alley-oop contre la planche du premier pour le Français, ce sont pourtant Jarrett Allen et Dean Wade qui donnent dix longueurs d’avance aux Cavs (22-12). L’entrée de Keldon Johnson lance alors un 14-3, terminé par un tir à 3-points de Wemby qui donne l’avantage à San Antonio en fin de premier quart-temps (26-25).

Les deux défenses dominent les débats alors que les deux équipes sont maladroites et restent au coude-à-coude (40-40). Il faut un passage remarqué du duo Stephon Castle – Luke Kornet (10 points, 9 rebonds) pour permettre aux Spurs de faire l’écart.

Les deux joueurs signent un 13-2 qui met San Antonio à +11. Un tir à 3-points de Sam Merrill et deux lancers-francs de Donovan Mitchell (10 points, 3/12 aux tirs, 7 passes) limitent toutefois la casse avant la pause (55-49).

Les Spurs au point mort

San Antonio fait toujours la course en tête, mais son attaque patauge de plus en plus. De’Aaron Fox (14 points, 4/13 aux tirs) et Victor Wembanyama assurent tant bien que mal la marque, mais les 14 points du duo Jarrett Allen – Evan Mobley (16 points, 7 rebonds) remettent les Cavs dans le coup. Un lay-up de De’Andre Hunter met même les deux équipes à égalité (72-72).

Avec le vent dans le dos, les hommes de Kenny Atkinson enfoncent le clou. Alors que les Spurs ne trouvent aucune solution offensive, Jaylon Tyson (11 points) et Donovan Mitchell inscrivent trois tirs primés pour lancer un 18-4 et prendre dix longueurs d’avance (94-84).

Malgré tous les efforts de Wemby, et devant un Frost Bank Center médusé, San Antonio cale. L’adresse de Darius Garland (15 points, 11 passes) tue le match et les Spurs enchaînent une deuxième défaite de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

18 ballons perdus pour les Spurs. Alors que Keldon Johnson et Mitch Johnson avaient fait part de leur déception après la défaite des Spurs contre Utah ce week-end, on s’attendait à voir des Texans revanchards cette nuit. Les coéquipiers de Wemby ont pourtant livré une bien triste copie. Les “Slash Brothers”, Stephon Castle et Dylan Harper ont perdu 9 des 18 ballons de leur équipe. Toutes ces pertes de balles ont offert 20 points aux Cavs. Les Spurs ont également manqué d’adresse, terminant le match à 38% aux tirs et 22% à 3-points.

Jarrett Allen sonne le réveil des Cavs. À la rue contre Houston et l’agressivité des Rockets, le pivot des Cavs a répondu de la meilleure des façons, qui plus est face à Victor Wembanyama. Beaucoup plus entreprenant que lors de son dernier match, Jarrett Allen a donné le ton pour toute son équipe. Dans un match où Cleveland a manqué d’adresse pendant les trois premiers quart temps, c’est Allen, bien épaulé par Evan Mobley, qui a permis aux Cavs de rester dans le match et de revenir en troisième quart temps.

Deux défaites de suite pour les Spurs. C’est seulement la troisième fois de la saison que les Spurs perdent deux matchs de suite. La dernière fois, c’était en mi-novembre lors de deux festivals de Stephen Curry à San Antonio. Après leur série de huit victoires de suite, dont trois contre le Thunder, les Spurs reviennent donc un peu sur terre.

San Antonio Spurs / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Victor Wembanyama 27 7/16 2/6 10/12 2 12 14 3 1 1 2 1 26 32
Stephon Castle 34 5/13 0/3 5/6 0 4 4 8 5 1 5 0 15 14
De'Aaron Fox 32 4/13 1/6 5/6 0 2 2 3 2 1 2 0 14 8
Devin Vassell 30 3/10 1/6 0/0 0 4 4 0 0 0 1 0 7 3
Harrison Barnes 27 1/7 1/5 0/0 2 2 4 3 0 1 1 0 3 4
Dylan Harper 18 5/11 1/2 0/2 0 4 4 1 1 1 4 0 11 5
Luke Kornet 23 3/4 0/0 4/4 3 6 9 3 3 1 0 1 10 23
Keldon Johnson 18 2/3 0/0 4/4 2 1 3 0 1 0 2 0 8 8
Julian Champagnie 24 2/4 1/3 2/2 0 6 6 0 4 1 1 0 7 11
Carter Bryant 7 0/2 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Total 32/83 7/31 30/36 10 42 52 21 17 7 18 2 101
Cleveland Cavaliers / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jarrett Allen 28 11/21 0/1 5/7 2 8 10 0 4 2 2 0 27 25
Evan Mobley 29 7/13 0/2 2/2 2 5 7 2 4 0 1 3 16 21
Darius Garland 31 5/13 1/5 4/4 0 5 5 11 2 1 3 0 15 21
Dean Wade 25 4/7 2/5 0/0 0 5 5 0 1 0 0 0 10 12
Donovan Mitchell 35 3/12 2/9 2/2 0 2 2 7 3 3 3 0 10 10
Jaylon Tyson 22 4/8 3/4 0/0 2 1 3 2 4 3 1 0 11 14
De'Andre Hunter 24 4/9 2/5 1/1 1 8 9 2 3 2 1 0 11 18
Nae'Qwan Tomlin 5 2/5 2/4 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
Sam Merrill 26 1/6 1/6 2/2 0 0 0 1 2 1 1 0 5 1
Craig Porter 15 0/2 0/1 2/2 3 3 6 4 1 0 0 1 2 11
Total 41/96 13/42 18/20 10 37 47 29 24 12 12 4 113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA113
MIL123
WAS101
PHO115
BRO107
GSW120
MIA147
DEN123
TOR107
ORL106
CHI101
MIN136
HOU126
IND119
NOR125
NYK130
OKC140
ATL129
SAS101
CLE113
POR105
DAL106

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Melvin Karsenti
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Cleveland Cavaliers en 1 clic

San Antonio Spurs en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes