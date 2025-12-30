Les Cavaliers se réveillent en étouffant les Spurs !

Si Stephon Castle (15 points, 8 passes) et Victor Wembanyama font le spectacle en début de match avec un alley-oop contre la planche du premier pour le Français, ce sont pourtant Jarrett Allen et Dean Wade qui donnent dix longueurs d’avance aux Cavs (22-12). L’entrée de Keldon Johnson lance alors un 14-3, terminé par un tir à 3-points de Wemby qui donne l’avantage à San Antonio en fin de premier quart-temps (26-25).

Les deux défenses dominent les débats alors que les deux équipes sont maladroites et restent au coude-à-coude (40-40). Il faut un passage remarqué du duo Stephon Castle – Luke Kornet (10 points, 9 rebonds) pour permettre aux Spurs de faire l’écart.

Les deux joueurs signent un 13-2 qui met San Antonio à +11. Un tir à 3-points de Sam Merrill et deux lancers-francs de Donovan Mitchell (10 points, 3/12 aux tirs, 7 passes) limitent toutefois la casse avant la pause (55-49).

Les Spurs au point mort

San Antonio fait toujours la course en tête, mais son attaque patauge de plus en plus. De’Aaron Fox (14 points, 4/13 aux tirs) et Victor Wembanyama assurent tant bien que mal la marque, mais les 14 points du duo Jarrett Allen – Evan Mobley (16 points, 7 rebonds) remettent les Cavs dans le coup. Un lay-up de De’Andre Hunter met même les deux équipes à égalité (72-72).

Avec le vent dans le dos, les hommes de Kenny Atkinson enfoncent le clou. Alors que les Spurs ne trouvent aucune solution offensive, Jaylon Tyson (11 points) et Donovan Mitchell inscrivent trois tirs primés pour lancer un 18-4 et prendre dix longueurs d’avance (94-84).

Malgré tous les efforts de Wemby, et devant un Frost Bank Center médusé, San Antonio cale. L’adresse de Darius Garland (15 points, 11 passes) tue le match et les Spurs enchaînent une deuxième défaite de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 18 ballons perdus pour les Spurs. Alors que Keldon Johnson et Mitch Johnson avaient fait part de leur déception après la défaite des Spurs contre Utah ce week-end, on s’attendait à voir des Texans revanchards cette nuit. Les coéquipiers de Wemby ont pourtant livré une bien triste copie. Les “Slash Brothers”, Stephon Castle et Dylan Harper ont perdu 9 des 18 ballons de leur équipe. Toutes ces pertes de balles ont offert 20 points aux Cavs. Les Spurs ont également manqué d’adresse, terminant le match à 38% aux tirs et 22% à 3-points.

– Jarrett Allen sonne le réveil des Cavs. À la rue contre Houston et l’agressivité des Rockets, le pivot des Cavs a répondu de la meilleure des façons, qui plus est face à Victor Wembanyama. Beaucoup plus entreprenant que lors de son dernier match, Jarrett Allen a donné le ton pour toute son équipe. Dans un match où Cleveland a manqué d’adresse pendant les trois premiers quart temps, c’est Allen, bien épaulé par Evan Mobley, qui a permis aux Cavs de rester dans le match et de revenir en troisième quart temps.

– Deux défaites de suite pour les Spurs. C’est seulement la troisième fois de la saison que les Spurs perdent deux matchs de suite. La dernière fois, c’était en mi-novembre lors de deux festivals de Stephen Curry à San Antonio. Après leur série de huit victoires de suite, dont trois contre le Thunder, les Spurs reviennent donc un peu sur terre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.