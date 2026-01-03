Les Cavaliers privent les restes des Nuggets d’un beau braquage

Peut-on réussir un hold-up face à une équipe qui allait en réaliser un ? Comme un contre-hold-up ? La question peut se poser pour analyser la rencontre entre les Nuggets et les Cavaliers. Car les premiers n’étaient pas loin de l’emporter, non pas en volant la victoire, mais en surprenant Cleveland malgré l’absence de quatre titulaires (Aaron Gordon, Christian Braun, Cam Johnson et Nikola Jokic) et d’un remplaçant important (Jonas Valanciunas).

Le hold-up, c’était donc de s’imposer dans ces conditions. Mais, au dernier moment, après une prestation ratée, les Cavaliers ont tout de même raflé la mise, en s’imposant.

« On peut dire qu’on l’a un peu volé, celle-là », concède Kenny Atkinson, qui ne pouvait pas se satisfaire de la prestation de ses joueurs. « Ils ont été meilleurs que nous. Donc, on a volé le match, mais on a aussi montré notre courage, notre résilience. Il y a trois semaines, aurait-on gagné ce match ? Sans doute pas. On est en meilleure position. On a trouvé un moyen de gagner même si elle ne restera pas au panthéon des Cavaliers. »

Fond ou forme

Repartir avec le succès, c’est effectivement la seule façon de sauver les meubles tant la prestation des Cavaliers fut pauvre. Avec plus de sérieux et d’autorité, en profitant davantage de leur domination à l’intérieur, ils auraient dû mettre la main sur la rencontre face à un adversaire trop décimé pour, théoriquement, résister aussi longtemps.

« Notre attaque était très mauvaise. Il faut le dire », remarque le coach des Cavaliers. « C’était statique, avec des isolations et sans mouvement. On était maladroit, avec une défense de zone qui nous a gêné, a bousculé notre rythme. On ne doit pas garder le ballon, faire dix dribbles et shooter à 3-pts. On avait un avantage de taille et si on sert les grands, ils doivent faire mieux. Je suis frustré par notre attaque. »

La forme n’étant pas bonne, les Cavaliers conservent le fond, avec la victoire quand les Nuggets font, eux, l’inverse et gardent la forme, avec un bon match, sans le succès… « On aurait dû gagner », glisse Jamal Murray, 34 points dans cette partie, dont 28 avant la pause.

« On est frustré par ce match, non pas parce qu’on a perdu, mais à cause de l’effort offert par le groupe », ajoute David Adelman, son entrapineur. « Je suis très fier d’avoir coaché cette équipe dans cette rencontre. On est venu pour jouer, on était dedans physiquement dès le début. On était diminué dans certains domaines, mais je prends ce type d’efforts tous les soirs. »