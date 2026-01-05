Matchs
Michael Porter Jr. tient sa revanche sur les Nuggets

Passé de Denver à Brooklyn l’été dernier, Michael Porter Jr. (27 points, 11 rebonds) s’est vengé de son ancienne équipe (127-115), qui retrouvait deux titulaires.

Michael Porter Jr.Le début de match tourne à l’avantage des Nets, adroits et agressifs, à l’image de Noah Clowney et surtout Michael Porter Jr, vers qui tous les regards sont forcément braqués, compte tenu du contexte. Mais les Nuggets, d’abord handicapés par leurs pertes de balle, profitent de l’entrée de leurs remplaçants, et notamment de Tim Hardaway Jr. et Aaron Gordon, pour recoller (33-29).

Rythme et intensité retombent ensuite, profitent à Brooklyn, toujours emmené par un Michael Porter Jr. affûté et qui trouve un moyen de scorer ses points dès qu’il le souhaite, face à la paire Gordon/Hardaway Jr. en sortie de banc. Jamal Murray se met, lui, un peu en route pour Denver mais, dans l’ensemble, la rencontre peine à enthousiasmer en ce dimanche après-midi (59-52).

Les Nuggets ne sont clairement pas dans un bon jour et le 12-4 encaissé en sortie de mi-temps vient le confirmer. Quand ce n’est pas Michael Porter Jr, ce sont Noah Clowney et Day’Ron Sharpe qui unissent leurs forces pour enfoncer les visiteurs. À -19, le trio Jamal Murray – Aaron Gordon – Peyton Watson se rebelle alors, sauf que Cam Thomas redonne de l’air aux Nets (100-84).

Tim Hardaway Jr. continue d’aligner les réussites primées, mais ce même Cam Thomas poursuit son festival offensif, pour mettre à l’abri Brooklyn. Définitivement, car même si Jamal Murray tente le tout pour le tout avec son gros « double-double » (27 points, 16 passes), avec l’aide de Peyton Watson, Denver est trop court face à la bande de Michael Porter Jr. (127-115).

Michael Porter Jr. qui, pour ses retrouvailles avec les Nuggets, termine meilleur marqueur de la partie (27 points, 11 rebonds, 5 passes), ex-aequo avec Jamal Murray. Noah Clowney ajoute 22 points côté Nets, tandis que Tim Hardaway Jr. (26 points), Peyton Watson (23 points) et le revenant Aaron Gordon (20 points, 6 rebonds) soignent leurs stats dans le camp adverse.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Michael Porter Jr. a retrouvé son ex. Contrairement à Cam Johnson, blessé, Michael Porter Jr. était présent pour ses retrouvailles avec les Nuggets, qui s’étaient séparés de lui l’été dernier pour des raisons financières. L’occasion pour « MPJ » de prouver qu’il pratique le meilleur basket de sa carrière depuis son départ du Colorado. Impliqué au rebond et à la passe, il était surtout dans un bon soir au scoring, avec une belle efficacité au shoot et avec sa capacité à attirer les fautes quand il attaquait le cercle. Un match plein de la part de l’ailier, qui aura mis les Nets sur de bons rails en première période.

Aaron Gordon et Christian Braun ont rejoué. Si Nikola Jokic, Cam Johnson et Jonas Valanciunas restent à l’infirmerie, les Nuggets ont en revanche enregistré les retours bienvenus d’Aaron Gordon et Christian Braun, après plus d’un mois d’absence chacun. L’un (Gordon) sortait du banc, quand l’autre (Braun) retrouvait le cinq, et ce n’est pas le titulaire mais bien le remplaçant qui s’est le plus illustré. En compagnie de Tim Hardaway Jr, « AG » a dynamisé Denver dès qu’il entrait en jeu, faisant parler son entente avec Jamal Murray sur « pick-and-roll » ou sur des coupes pour accumuler les paniers et les points dans la peinture.

Brooklyn a maîtrisé son sujet. Dominateurs de bout en bout, ou presque, les Nets n’ont pas tremblé dans cette partie, pour se relancer après trois défaites de rang face à une équipe affaiblie. Outre Michael Porter Jr, on retiendra l’apport de Noah Clowney après la pause pour s’envoler au tableau d’affichage, ou la séquence de Cam Thomas à la fin du troisième quart-temps et au début du quatrième pour repousser les assauts des Nuggets. Ziaire Williams, Egor Demin et Day’Ron Sharpe ont également montré de bonnes choses, quand Nolan Traoré a beaucoup tenté (mais arrosé…), afin d’aller chercher cette belle victoire collective.

Brooklyn Nets / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Michael Porter Jr. 32 8/17 2/6 9/9 4 7 11 5 3 0 4 1 27 31
Noah Clowney 29 6/10 4/6 6/7 2 4 6 2 2 0 1 1 22 25
Day'Ron Sharpe 32 6/9 0/1 5/8 1 5 6 4 3 3 1 1 17 24
Egor Demin 27 5/9 3/5 0/0 1 3 4 4 2 0 1 0 13 16
Terance Mann 26 2/5 0/0 2/2 3 1 4 6 5 2 0 1 6 16
Cam Thomas 22 5/10 1/3 6/8 1 3 4 1 1 0 1 0 17 14
Ziaire Williams 19 5/6 2/3 1/1 0 3 3 1 3 1 0 1 13 18
Nolan Traoré 18 2/10 1/7 0/0 0 3 3 4 0 0 2 0 5 2
Drake Powell 18 1/3 1/2 2/2 0 0 0 1 1 0 0 0 5 4
Danny Wolf 17 1/2 0/0 0/0 0 3 3 1 2 1 0 0 2 6
Total 41/81 14/33 31/37 12 32 44 29 22 7 10 5 127
Denver Nuggets / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jamal Murray 40 11/23 1/7 4/4 0 6 6 16 3 0 4 0 27 33
Peyton Watson 29 8/14 1/4 6/7 1 3 4 2 4 0 1 1 23 22
DaRon Holmes II 15 2/4 2/3 0/0 1 0 1 1 1 0 0 1 6 7
Spencer Jones 27 1/4 1/2 0/0 0 1 1 0 3 2 0 0 3 3
Christian Braun 24 1/4 0/1 1/2 1 1 2 0 3 0 0 1 3 2
Tim Hardaway Jr. 34 7/12 5/10 7/9 0 2 2 1 3 0 0 0 26 22
Aaron Gordon 21 8/15 0/2 4/6 3 3 6 2 2 0 3 0 20 16
Zeke Nnaji 18 2/3 0/0 0/0 1 2 3 1 0 1 0 2 4 10
Jalen Pickett 14 1/3 1/1 0/0 1 3 4 3 2 0 0 0 3 8
Bruce Brown 18 0/3 0/1 0/0 0 4 4 3 3 1 1 0 0 4
Total 41/85 11/31 22/28 8 25 33 29 24 4 9 5 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Florian Benfaid
