Aaron Gordon doit s’adapter à sortir du banc avec les Nuggets

Revenu après six semaines d’absence à cause d’un nouveau claquage aux ischios, Aaron Gordon avance avec le frein à main : restriction de minutes, sensations à apprivoiser, et un rôle inhabituel en sortie de banc…

Le plafond est clair : pour l’instant, l’ailier fort n’a pas dépassé 24 minutes. Et sur ses trois premiers matchs de retour, Denver a fait le choix de ne pas le relancer comme titulaire, même quand l’effectif était décimé et que, sans Jamal Murray, il devenait l’une des meilleures options offensives disponibles face aux Hawks.

« Lorsqu’il y a une limite en termes de temps de jeu, si vous faites débuter quelqu’un, il reste assis pendant longtemps avant que vous ne le fassiez revenir sur le terrain. Donc le garder remplaçant me permet de jouer un peu avec son temps de jeu », a expliqué David Adelman, qui avait titularisé Hunter Tyson et DaRon Holmes II.

« Ils ont tenu un peu et ont permis à Aaron de rester sur le banc pendant les cinq premières minutes et demie, et ensuite j’ai pu jouer avec son temps de jeu au fur et à mesure que la mi-temps approchait … Puis, évidemment, le match était devenu incontrôlable (au quatrième quart-temps). Donc il faut être très créatif avec ça. »

« La mi-temps est plus longue pour moi »

Pour Aaron Gordon, c’est aussi un ajustement, car l’habituel compère de Nikola Jokic dans la raquette de Denver ne doit pas refroidir, en faisant du vélo ou en s’entourant la cuisse de coussins chauffants sur le banc.

« J’essaie juste de retrouver mon rythme. La mi-temps est plus longue pour moi en ce moment, parce que j’ai l’habitude d’entrer en jeu après la mi-temps, alors que je reste sur le banc après la mi-temps actuellement. C’est un peu plus long pour moi. J’essaie donc simplement de trouver comment je peux continuer à récupérer et à contribuer davantage en deuxième mi-temps. Et aider mon équipe à gagner » lâche-t-il.

Une situation qui n’est facile pour personne, alors que Nikola Jokic, Cameron Johnson et Jonas Valanciunas sont à l’infirmerie, alors que Christian Braun vient de son côté de revenir dans le cinq majeur des Rocheuses.

« Ce n’est pas fun d’être un coach qui doit gérer des limites en termes de temps de jeu » conclut David Adelman.

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 16:57 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.4 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 23:53 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.8 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29:23 45.4 28.8 71.9 1.5 3.6 5.1 1.9 2.2 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 32:55 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 33:45 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 32:32 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 DEN 25 25:55 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 ORL 25 29:26 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 31:41 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30:13 56.4 34.7 60.8 2.4 4.1 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 73 31:28 55.6 29.0 65.8 2.4 4.1 6.5 3.5 1.9 0.8 1.4 0.6 13.9 2024-25 DEN 51 28:22 53.1 43.6 81.0 1.6 3.3 4.8 3.2 1.6 0.5 1.4 0.3 14.7 2025-26 DEN 16 27:19 52.1 40.8 84.3 1.4 4.7 6.1 1.6 1.7 0.6 1.4 0.2 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.