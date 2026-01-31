Toujours sans Devin Booker, les Suns giflent les Cavaliers

Privés de Devin Booker, beaucoup auraient pu penser que les Suns allaient rentrer dans le rang. Il n’en est rien ! Au contraire même. Face aux Cavaliers, Phoenix a livré l’un de ses matchs les plus aboutis de la saison pour s’imposer 126–113, un score flatteur pour Cleveland tant la rencontre a été déséquilibrée par séquences.

Le début de match est pourtant accroché. Grayson Allen donne le ton d’entrée à 3-points, mais Cleveland répond immédiatement en s’appuyant sur Jarrett Allen, très à l’aise dans la raquette. Les Suns tâtonnent un peu, prennent un temps mort, puis ajustent. Les entrées de Jordan Goodwin et d’Oso Ighodaro changent l’énergie défensive, et Phoenix commence déjà à poser les bases de ce qui fera la différence toute la soirée : pression constante, ballons volés et rythme élevé. Malgré tout, le premier quart-temps se termine sur un score serré : 26-25 pour les Suns.

Le deuxième quart-temps confirme cette dynamique. Jordan Goodwin, pourtant irrégulier ces dernières semaines, sort un premier passage de très grande qualité avec plusieurs tirs primés qui font exploser la salle. Cleveland tente de suivre, notamment grâce à Thomas Bryant derrière l’arc, mais Phoenix monte progressivement d’un cran. Le ballon circule mieux, les Suns punissent chaque aide défensive adverse et forcent toujours plus de pertes de balle. Quand Royce O’Neale enchaîne deux tirs à 3-points coup sur coup, l’écart se creuse enfin. À la pause, Phoenix mène 52–47, avec déjà une emprise claire sur le match : 15 ballons perdus provoqués, 21 points marqués derrière ces erreurs, et un Donovan Mitchell muselé.

Kenny Atkinson expulsé

Le tournant arrive dès la reprise. Au lendemain de son record en carrière, Dillon Brooks entre dans ce fameux mode “Villain” qui le caractérise si bien. Il score, il provoque, il impose le ton. Phoenix déroule un troisième quart-temps impressionnant, quasi parfait offensivement.

Les tirs rentrent de partout, même après un moment de frayeur sur une chute de Jalen Green. Cleveland tente de répondre, Mitchell force, Jaylon Tyson et Sam Merrill apportent quelques paniers, mais rien n’y fait. Phoenix joue juste, vite, et ensemble. Le troisième quart-temps se conclut sur un véritable coup de massue : 45 points inscrits par les Suns, un écart qui grimpe jusqu’à une vingtaine d’unités (95-72) et une impression de match déjà plié.

Le dernier quart-temps ne fera que confirmer cette impression. Les Cavaliers, frustrés, perdent leurs nerfs plus que leur basket. Les fautes techniques s’accumulent, Kenny Atkinson est expulsé dès la première minute, et Phoenix continue tranquillement d’appuyer là où ça fait mal. Le duo Goodwin–Gillespie arrose encore derrière l’arc, l’écart atteint 33 points, et la rencontre bascule définitivement en garbage time. Cleveland réduit légèrement l’addition en fin de match, mais l’issue ne fait plus aucun doute.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le collectif des Suns. Cette victoire est tout sauf anodine pour Phoenix. Sans Devin Booker, l’équipe a montré un basket collectif remarquable, avec sept joueurs à plus de dix points et une adresse extérieure dévastatrice. Dillon Brooks termine leader au scoring avec 27 points, mais c’est bien l’effort d’ensemble, la défense agressive et la gestion du rythme qui ont fait exploser les Cavaliers.

– Mitchell étouffé. Alors que certains l’imaginent dans la course au MVP, Donovan Mitchell a vécu l’enfer dans l’Arizona avec 16 points et 8 balles perdues !

– Encore une frayeur pour Green. Jalen Green a inscrit 11 points en 16 minutes pour son retour après avoir manqué les trois derniers matchs de Phoenix à cause de ses ischios… Cette fois, l’ancien leader des Rockets a lourdement chuté après un contact avec Jarrett Allen. Resté allongé à plat ventre pendant quelques minutes, il souffre de la hanche, mais il est revenu en jeu alors qu’il restait dans le troisième quart-temps. Il a alors trouvé Royce O’Neale pour un tir à 3-points réussi, capté un rebond défensif, puis inscrit un tir primé dans le corner pour creuser l’écart. Jordan Ott l’a ensuite gardé au chaud dans le 4e quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.