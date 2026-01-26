Sans Devin Booker, les Suns cherchent des solutions offensives

Ce vendredi, Devin Booker s’est blessé à la cheville face aux Hawks et sera éloigné des parquets pour au moins une semaine. Lors de ce revers contre Atlanta, les Suns avaient déjà payé cher un quatrième quart-temps manqué, marqué par un cruel manque d’adresse (5/20 au tir) pour les hommes de Jordan Ott.

Privé de son maître à jouer, Phoenix a affiché les mêmes limites face au Heat : 37% de réussite globale dont 20% à 3-points, soit leur deuxième plus faible total de la saison. Seule la rencontre contre Houston, le 5 décembre, avait été plus indigeste, avec 5 tirs primés convertis sur 36 tentatives. Un soir, déjà, où Devin Booker était absent.

« Il est celui qui fait tomber le premier domino, puis il prend la bonne décision », résume Jordan Ott à propos de l’impact de Devin Booker, capable d’aspirer la défense et de créer des tirs ouverts pour ses partenaires. « Je le répète toute la saison : il lâche le ballon au bon moment. Son sens du jeu et sa compréhension de ses coéquipiers dépassent tout ce que j’ai pu voir. Sans lui, leur capacité à changer en défense nous a vraiment affectés. Nous avons voulu sécuriser le rebond derrière, sans succès. »

En novembre, Devin Booker expliquait déjà apprécier le fait de distribuer des passes décisives pour maintenir tout le monde impliqué. Son absence s’est immédiatement ressentie : l’attaque des Suns s’est enrayée, surtout en jeu placé. Phoenix a peiné à générer des tirs de qualité, que ce soit derrière l’arc ou près du cercle, et a rapidement concédé plus de dix points de retard dès la première période.

Une attaque en quête de repères

« C’est difficile et, honnêtement, parfois on se sent impuissant », reconnaît Jordan Ott au sujet des difficultés offensives sans son leader. « J’ai déjà eu cette impression contre Atlanta, où les Hawks nous ont vraiment rentrés dedans. On a fini par trouver quelques solutions. On cherchait surtout une brèche pour attaquer la raquette et ressortir le ballon. On apprend sur le tas, et l’objectif est de réussir à trouver des passes dans la raquette. »

Au retour des vestiaires, Phoenix a brièvement montré un meilleur visage, revenant à deux longueurs au début du troisième quart-temps. Mais le 7-0 infligé par Miami pour ouvrir le dernier acte a coupé l’élan des Suns, finalement battus 111-102. Symbole de cette soirée laborieuse : seulement 14 passes décisives délivrées.

« Bravo à eux, ils ont fait un super travail en défense en nous empêchant d’aller dans la raquette », analyse le technicien. « On a dû prendre des tirs à 3-points compliqués. C’est pour ça que notre pourcentage est si bas et qu’on termine avec seulement quatorze passes décisives. »

Cette semaine sans Devin Booker s’annonce délicate pour Phoenix. Après un duel abordable face à Brooklyn, les Suns enchaîneront trois déplacements à Detroit, Cleveland et Los Angeles pour défier les Clippers. Cette saison, la franchise a déjà disputé cinq matchs sans son quadruple All-Star : bilan, une victoire pour quatre défaites.