Sans Devin Booker, les Suns cherchent des solutions offensives

Ce vendredi, Devin Booker s’est blessé à la cheville face aux Hawks et sera éloigné des parquets pour au moins une semaine. Lors de ce revers contre Atlanta, les Suns avaient déjà payé cher un quatrième quart-temps manqué, marqué par un cruel manque d’adresse (5/20 au tir) pour les hommes de Jordan Ott.
Privé de son maître à jouer, Phoenix a affiché les mêmes limites face au Heat : 37% de réussite globale dont 20% à 3-points, soit leur deuxième plus faible total de la saison. Seule la rencontre contre Houston, le 5 décembre, avait été plus indigeste, avec 5 tirs primés convertis sur 36 tentatives. Un soir, déjà, où Devin Booker était absent.
« Il est celui qui fait tomber le premier domino, puis il prend la bonne décision », résume Jordan Ott à propos de l’impact de Devin Booker, capable d’aspirer la défense et de créer des tirs ouverts pour ses partenaires. « Je le répète toute la saison : il lâche le ballon au bon moment. Son sens du jeu et sa compréhension de ses coéquipiers dépassent tout ce que j’ai pu voir. Sans lui, leur capacité à changer en défense nous a vraiment affectés. Nous avons voulu sécuriser le rebond derrière, sans succès. »
En novembre, Devin Booker expliquait déjà apprécier le fait de distribuer des passes décisives pour maintenir tout le monde impliqué. Son absence s’est immédiatement ressentie : l’attaque des Suns s’est enrayée, surtout en jeu placé. Phoenix a peiné à générer des tirs de qualité, que ce soit derrière l’arc ou près du cercle, et a rapidement concédé plus de dix points de retard dès la première période.
Une attaque en quête de repères
« C’est difficile et, honnêtement, parfois on se sent impuissant », reconnaît Jordan Ott au sujet des difficultés offensives sans son leader. « J’ai déjà eu cette impression contre Atlanta, où les Hawks nous ont vraiment rentrés dedans. On a fini par trouver quelques solutions. On cherchait surtout une brèche pour attaquer la raquette et ressortir le ballon. On apprend sur le tas, et l’objectif est de réussir à trouver des passes dans la raquette. »
Au retour des vestiaires, Phoenix a brièvement montré un meilleur visage, revenant à deux longueurs au début du troisième quart-temps. Mais le 7-0 infligé par Miami pour ouvrir le dernier acte a coupé l’élan des Suns, finalement battus 111-102. Symbole de cette soirée laborieuse : seulement 14 passes décisives délivrées.
« Bravo à eux, ils ont fait un super travail en défense en nous empêchant d’aller dans la raquette », analyse le technicien. « On a dû prendre des tirs à 3-points compliqués. C’est pour ça que notre pourcentage est si bas et qu’on termine avec seulement quatorze passes décisives. »
Cette semaine sans Devin Booker s’annonce délicate pour Phoenix. Après un duel abordable face à Brooklyn, les Suns enchaîneront trois déplacements à Detroit, Cleveland et Los Angeles pour défier les Clippers. Cette saison, la franchise a déjà disputé cinq matchs sans son quadruple All-Star : bilan, une victoire pour quatre défaites.
|Tirs
|Rebonds
|Joueurs
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Bp
|Int
|Ct
|Fte
|Pts
|Devin Booker
|41
|34:00
|45.6
|31.3
|86.4
|0.8
|3.2
|4.0
|6.2
|3.3
|0.9
|0.3
|2.6
|25.4
|Dillon Brooks
|40
|30:59
|43.6
|34.5
|85.7
|0.7
|2.9
|3.5
|1.7
|1.9
|1.1
|0.2
|3.4
|20.4
|Grayson Allen
|29
|29:37
|41.3
|36.3
|84.0
|0.7
|2.3
|3.0
|3.7
|1.6
|1.5
|0.3
|2.4
|16.3
|Collin Gillespie
|46
|28:20
|44.2
|42.5
|84.7
|1.0
|3.1
|4.1
|4.7
|1.7
|1.4
|0.3
|1.5
|13.4
|Mark Williams
|41
|23:53
|65.2
|100.0
|78.3
|3.2
|5.0
|8.2
|1.0
|1.1
|1.1
|1.0
|2.3
|12.0
|Jalen Green
|4
|13:30
|43.2
|42.1
|77.8
|0.5
|1.3
|1.8
|2.0
|1.3
|0.5
|0.0
|0.8
|11.8
|Royce O'neale
|46
|29:21
|42.5
|40.8
|69.6
|0.7
|4.3
|5.0
|3.0
|1.6
|1.2
|0.3
|2.2
|10.3
|Jordan Goodwin
|43
|21:31
|40.0
|34.1
|73.5
|1.9
|2.8
|4.7
|2.3
|1.1
|1.4
|0.2
|1.7
|8.6
|Jamaree Bouyea
|20
|14:39
|55.0
|39.0
|66.7
|0.6
|1.5
|2.1
|1.7
|0.5
|0.6
|0.4
|0.8
|7.5
|Ryan Dunn
|39
|20:29
|44.8
|31.3
|69.2
|1.7
|2.8
|4.5
|1.6
|1.0
|0.9
|0.5
|2.3
|6.4
|Oso Ighodaro
|46
|20:01
|61.5
|0.0
|48.3
|1.4
|3.0
|4.4
|1.7
|1.2
|1.0
|0.6
|2.5
|5.5
|Nick Richards
|28
|9:04
|49.3
|0
|67.9
|1.3
|2.0
|3.3
|0.3
|0.9
|0.1
|0.5
|1.4
|3.2
|Rasheer Fleming
|25
|6:48
|34.8
|20.5
|77.8
|0.7
|0.6
|1.3
|0.2
|0.2
|0.2
|0.2
|0.8
|2.5
|Isaiah Livers
|24
|10:23
|42.6
|34.4
|83.3
|0.6
|1.4
|2.0
|0.6
|0.4
|0.5
|0.3
|1.0
|2.3
|Koby Brea
|2
|4:00
|33.3
|0.0
|100.0
|0.0
|0.5
|0.5
|1.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|2.0
|Nigel Hayes-davis
|24
|7:38
|33.3
|12.5
|50.0
|0.5
|0.8
|1.3
|0.3
|0.3
|0.3
|0.0
|0.6
|1.4
|Khaman Maluach
|19
|4:35
|40.0
|0.0
|90.0
|0.3
|0.7
|1.0
|0.2
|0.5
|0.1
|0.4
|0.8
|1.3