Sans Devin Booker, les Suns cherchent des solutions offensives

Publié le 26/01/2026 à 11:45

NBA – Après leur fin de match ratée face aux Hawks, les Suns ont, une nouvelle fois, été en difficulté sans Devin Booker et se sont inclinés face au Heat.

Les SunsCe vendredi, Devin Booker s’est blessé à la cheville face aux Hawks et sera éloigné des parquets pour au moins une semaine. Lors de ce revers contre Atlanta, les Suns avaient déjà payé cher un quatrième quart-temps manqué, marqué par un cruel manque d’adresse (5/20 au tir) pour les hommes de Jordan Ott.

Privé de son maître à jouer, Phoenix a affiché les mêmes limites face au Heat : 37% de réussite globale dont 20% à 3-points, soit leur deuxième plus faible total de la saison. Seule la rencontre contre Houston, le 5 décembre, avait été plus indigeste, avec 5 tirs primés convertis sur 36 tentatives. Un soir, déjà, où Devin Booker était absent.

« Il est celui qui fait tomber le premier domino, puis il prend la bonne décision », résume Jordan Ott à propos de l’impact de Devin Booker, capable d’aspirer la défense et de créer des tirs ouverts pour ses partenaires. « Je le répète toute la saison : il lâche le ballon au bon moment. Son sens du jeu et sa compréhension de ses coéquipiers dépassent tout ce que j’ai pu voir. Sans lui, leur capacité à changer en défense nous a vraiment affectés. Nous avons voulu sécuriser le rebond derrière, sans succès. »

En novembre, Devin Booker expliquait déjà apprécier le fait de distribuer des passes décisives pour maintenir tout le monde impliqué. Son absence s’est immédiatement ressentie : l’attaque des Suns s’est enrayée, surtout en jeu placé. Phoenix a peiné à générer des tirs de qualité, que ce soit derrière l’arc ou près du cercle, et a rapidement concédé plus de dix points de retard dès la première période.

Une attaque en quête de repères

« C’est difficile et, honnêtement, parfois on se sent impuissant », reconnaît Jordan Ott au sujet des difficultés offensives sans son leader. « J’ai déjà eu cette impression contre Atlanta, où les Hawks nous ont vraiment rentrés dedans. On a fini par trouver quelques solutions. On cherchait surtout une brèche pour attaquer la raquette et ressortir le ballon. On apprend sur le tas, et l’objectif est de réussir à trouver des passes dans la raquette. »

Au retour des vestiaires, Phoenix a brièvement montré un meilleur visage, revenant à deux longueurs au début du troisième quart-temps. Mais le 7-0 infligé par Miami pour ouvrir le dernier acte a coupé l’élan des Suns, finalement battus 111-102. Symbole de cette soirée laborieuse : seulement 14 passes décisives délivrées.

« Bravo à eux, ils ont fait un super travail en défense en nous empêchant d’aller dans la raquette », analyse le technicien. « On a dû prendre des tirs à 3-points compliqués. C’est pour ça que notre pourcentage est si bas et qu’on termine avec seulement quatorze passes décisives. »

Cette semaine sans Devin Booker s’annonce délicate pour Phoenix. Après un duel abordable face à Brooklyn, les Suns enchaîneront trois déplacements à Detroit, Cleveland et Los Angeles pour défier les Clippers. Cette saison, la franchise a déjà disputé cinq matchs sans son quadruple All-Star : bilan, une victoire pour quatre défaites.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Devin Booker 41 34:00 45.6 31.3 86.4 0.8 3.2 4.0 6.2 3.3 0.9 0.3 2.6 25.4
Dillon Brooks 40 30:59 43.6 34.5 85.7 0.7 2.9 3.5 1.7 1.9 1.1 0.2 3.4 20.4
Grayson Allen 29 29:37 41.3 36.3 84.0 0.7 2.3 3.0 3.7 1.6 1.5 0.3 2.4 16.3
Collin Gillespie 46 28:20 44.2 42.5 84.7 1.0 3.1 4.1 4.7 1.7 1.4 0.3 1.5 13.4
Mark Williams 41 23:53 65.2 100.0 78.3 3.2 5.0 8.2 1.0 1.1 1.1 1.0 2.3 12.0
Jalen Green 4 13:30 43.2 42.1 77.8 0.5 1.3 1.8 2.0 1.3 0.5 0.0 0.8 11.8
Royce O'neale 46 29:21 42.5 40.8 69.6 0.7 4.3 5.0 3.0 1.6 1.2 0.3 2.2 10.3
Jordan Goodwin 43 21:31 40.0 34.1 73.5 1.9 2.8 4.7 2.3 1.1 1.4 0.2 1.7 8.6
Jamaree Bouyea 20 14:39 55.0 39.0 66.7 0.6 1.5 2.1 1.7 0.5 0.6 0.4 0.8 7.5
Ryan Dunn 39 20:29 44.8 31.3 69.2 1.7 2.8 4.5 1.6 1.0 0.9 0.5 2.3 6.4
Oso Ighodaro 46 20:01 61.5 0.0 48.3 1.4 3.0 4.4 1.7 1.2 1.0 0.6 2.5 5.5
Nick Richards 28 9:04 49.3 0 67.9 1.3 2.0 3.3 0.3 0.9 0.1 0.5 1.4 3.2
Rasheer Fleming 25 6:48 34.8 20.5 77.8 0.7 0.6 1.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 2.5
Isaiah Livers 24 10:23 42.6 34.4 83.3 0.6 1.4 2.0 0.6 0.4 0.5 0.3 1.0 2.3
Koby Brea 2 4:00 33.3 0.0 100.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Nigel Hayes-davis 24 7:38 33.3 12.5 50.0 0.5 0.8 1.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.6 1.4
Khaman Maluach 19 4:35 40.0 0.0 90.0 0.3 0.7 1.0 0.2 0.5 0.1 0.4 0.8 1.3

