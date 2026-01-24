Les Suns croisent les doigts pour Devin Booker et Jalen Green

Face aux Hawks, Jalen Green a passé moins de cinq minutes sur le parquet. Après être entré en jeu dans le premier quart-temps, l’arrière cède rapidement sa place après une rechute à l’ischio-jambier, une zone qui le gêne depuis plusieurs mois.

Après la rencontre, Jordan Ott a voulu se montrer rassurant sur l’état de son joueur, soulignant qu’il s’agissait d’une mesure de précaution alors que l’ancien des Rockets a senti une douleur.

« Jalen Green a fait tout son possible pour revenir sur le terrain », souligne Mark Williams. « Des choses que tout le monde ne peut pas voir. J’espère que ce n’est pas sérieux, mais ça craint. »

Les Suns ont l’habitude de jouer sans Jalen Green puisque l’arrière n’a pu jouer que quatre matchs cette saison. Ainsi, malgré sa rechute, Phoenix reste dans le match et arrive même à remonter un retard de 11 points grâce à un Devin Booker auteur de 31 points avant le début du quatrième quart-temps.

Devin Booker touché à son tour

Sauf que ce quatrième quart-temps, Devin Booker ne le jouera pas. À la toute fin du troisième acte, en allant se replacer en attaque, la star de Phoenix marche malencontreusement sur le pied d’Onyeka Okongwu et sa cheville tourne. Après plusieurs minutes passées au sol, le All-Star se relève et rejoint le vestiaire en boitant.

« Marcher sur le pied de quelqu’un, ce n’est vraiment pas de chance », ne peut que constater Jordan Ott. « Nous allons l’examiner quand nous allons rentrer à Phoenix. »

Sans son maître à jouer, l’attaque de Phoenix s’écroule dans le dernier acte avec un 5/20 au tir pour boucler la rencontre. Les Suns finissent par s’incliner 110-103 et voient leur série de trois victoires consécutives prendre fin.

« On joue avec depuis le début de la saison », rappelle Jordan Goodwin face à cet enchaînement de blessures. « Donc notre mentalité reste la même. C’est le moment pour d’autres gars de passer un cap. »