Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Suns croisent les doigts pour Devin Booker et Jalen Green

Publié le 24/01/2026 à 8:30 Twitter Facebook

NBA – Les Suns ont été, une nouvelle fois, touchés par les blessures. Contre Atlanta, Jalen Green a d’abord dû céder sa place touché à l’ischio-jambier et il a été rejoint par Devin Booker, blessé à la cheville.

Devin Booker et Jalen Green

Face aux Hawks, Jalen Green a passé moins de cinq minutes sur le parquet. Après être entré en jeu dans le premier quart-temps, l’arrière cède rapidement sa place après une rechute à l’ischio-jambier, une zone qui le gêne depuis plusieurs mois.

Après la rencontre, Jordan Ott a voulu se montrer rassurant sur l’état de son joueur, soulignant qu’il s’agissait d’une mesure de précaution alors que l’ancien des Rockets a senti une douleur.

« Jalen Green a fait tout son possible pour revenir sur le terrain », souligne Mark Williams. « Des choses que tout le monde ne peut pas voir. J’espère que ce n’est pas sérieux, mais ça craint. »

Les Suns ont l’habitude de jouer sans Jalen Green puisque l’arrière n’a pu jouer que quatre matchs cette saison. Ainsi, malgré sa rechute, Phoenix reste dans le match et arrive même à remonter un retard de 11 points grâce à un Devin Booker auteur de 31 points avant le début du quatrième quart-temps.

Devin Booker touché à son tour

Sauf que ce quatrième quart-temps, Devin Booker ne le jouera pas. À la toute fin du troisième acte, en allant se replacer en attaque, la star de Phoenix marche malencontreusement sur le pied d’Onyeka Okongwu et sa cheville tourne. Après plusieurs minutes passées au sol, le All-Star se relève et rejoint le vestiaire en boitant.

« Marcher sur le pied de quelqu’un, ce n’est vraiment pas de chance », ne peut que constater Jordan Ott. « Nous allons l’examiner quand nous allons rentrer à Phoenix. »

Sans son maître à jouer, l’attaque de Phoenix s’écroule dans le dernier acte avec un 5/20 au tir pour boucler la rencontre. Les Suns finissent par s’incliner 110-103 et voient leur série de trois victoires consécutives prendre fin.

« On joue avec depuis le début de la saison », rappelle Jordan Goodwin face à cet enchaînement de blessures. « Donc notre mentalité reste la même. C’est le moment pour d’autres gars de passer un cap. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Devin Booker 40 34:08 45.3 30.2 86.3 0.9 3.2 4.0 6.3 3.4 0.9 0.3 2.7 25.3
Dillon Brooks 38 30:46 44.1 34.7 85.3 0.7 2.7 3.4 1.7 1.9 1.1 0.1 3.4 20.5
Grayson Allen 27 29:24 41.6 37.9 84.1 0.7 2.3 2.9 3.8 1.6 1.5 0.3 2.4 16.3
Jalen Green 3 16:40 44.1 44.4 71.4 0.7 1.3 2.0 2.3 1.3 0.7 0.0 1.0 14.3
Collin Gillespie 44 28:07 44.3 42.2 84.5 1.0 3.1 4.1 4.8 1.7 1.4 0.3 1.5 13.4
Mark Williams 39 23:57 65.9 100.0 78.4 3.2 5.1 8.3 1.0 1.2 1.1 1.0 2.3 12.2
Royce O'neale 44 29:20 43.1 41.8 63.2 0.7 4.3 5.0 2.9 1.5 1.2 0.3 2.2 10.5
Jordan Goodwin 41 21:37 40.7 35.0 73.5 1.9 2.8 4.7 2.2 1.1 1.4 0.2 1.7 9.0
Jamaree Bouyea 19 14:44 56.2 41.0 68.8 0.5 1.5 2.1 1.7 0.4 0.6 0.4 0.7 7.6
Ryan Dunn 37 20:58 45.3 32.0 69.2 1.6 2.8 4.4 1.7 1.1 0.9 0.5 2.4 6.5
Oso Ighodaro 44 19:56 61.8 0.0 50.0 1.3 3.0 4.3 1.8 1.2 1.0 0.5 2.6 5.4
Nick Richards 28 9:04 49.3 0 67.9 1.3 2.0 3.3 0.3 0.9 0.1 0.5 1.4 3.2
Rasheer Fleming 24 6:58 35.3 20.5 77.8 0.7 0.6 1.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.8 2.6
Isaiah Livers 23 10:10 37.2 32.3 83.3 0.6 1.3 1.9 0.7 0.4 0.4 0.3 1.0 2.0
Koby Brea 2 4:00 33.3 0.0 100.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Nigel Hayes-davis 23 7:50 34.9 13.3 50.0 0.5 0.8 1.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.7 1.4
Khaman Maluach 18 4:40 40.0 0.0 87.5 0.3 0.7 1.0 0.2 0.5 0.1 0.4 0.8 1.3

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Thibault Mairesse
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Phoenix Suns en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes