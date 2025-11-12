Jalen Green retourne déjà à l’infirmerie pour plusieurs semaines

L'aventure de Jalen Green à Phoenix ne commence pas de la meilleure des manières, car il a rechuté physiquement et, ce, dès son deuxième match de reprise.
Pour la troisième fois en un mois, c'est une blessure à l'arrière de la cuisse droite qui le plombe et, par conséquent, cette élongation de l'ischio-jambier va lui faire manquer les quatre à six prochaines semaines…
Dans le meilleur des cas, le 2e choix de la Draft 2021 reviendra mi-décembre, mais il pourrait donc rester à l'infirmerie jusqu'en 2026. Un vrai coup dur pour les Suns, qui comptent sur lui pour former un duo de feu avec Devin Booker dans leur « backcourt », après avoir été transféré par les Rockets en cours d'intersaison.
La première sortie de Jalen Green avec Phoenix, après huit matchs d'absence, s'était d'ailleurs soldée sur une performance à 29 points contre les Clippers. Autrement dit, le plus gros total pour un joueur effectuant ses débuts dans l'Arizona depuis… Charles Barkley en 1992.
|Jalen Green
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2021-22
|HOU
|67
|31:55
|42.6
|34.3
|79.7
|0.5
|2.9
|3.4
|2.6
|1.5
|0.7
|2.0
|0.3
|17.3
|2022-23
|HOU
|76
|34:14
|41.6
|33.8
|78.6
|0.6
|3.2
|3.7
|3.7
|1.7
|0.8
|2.6
|0.2
|22.1
|2023-24
|HOU
|82
|31:43
|42.3
|33.2
|80.4
|0.5
|4.7
|5.2
|3.5
|1.4
|0.8
|2.3
|0.3
|19.6
|2024-25
|HOU
|82
|32:53
|42.3
|35.4
|81.3
|0.5
|4.0
|4.6
|3.4
|1.5
|0.9
|2.5
|0.3
|21.0
|2025-26
|PHO
|2
|15:00
|47.8
|42.9
|60.0
|1.0
|1.0
|2.0
|2.0
|1.0
|1.0
|1.0
|0.0
|15.5
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.