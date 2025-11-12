NBA
Jalen Green retourne déjà à l’infirmerie pour plusieurs semaines

Publié le 12/11/2025 à 15:09

À peine revenu d'une blessure à l'ischio-jambier, Jalen Green s'est blessé au même endroit et il ne rejouera pas avant quatre à six semaines.

Jalen GreenL'aventure de Jalen Green à Phoenix ne commence pas de la meilleure des manières, car il a rechuté physiquement et, ce, dès son deuxième match de reprise.

Pour la troisième fois en un mois, c'est une blessure à l'arrière de la cuisse droite qui le plombe et, par conséquent, cette élongation de l'ischio-jambier va lui faire manquer les quatre à six prochaines semaines…

Dans le meilleur des cas, le 2e choix de la Draft 2021 reviendra mi-décembre, mais il pourrait donc rester à l'infirmerie jusqu'en 2026. Un vrai coup dur pour les Suns, qui comptent sur lui pour former un duo de feu avec Devin Booker dans leur « backcourt », après avoir été transféré par les Rockets en cours d'intersaison.

La première sortie de Jalen Green avec Phoenix, après huit matchs d'absence, s'était d'ailleurs soldée sur une performance à 29 points contre les Clippers. Autrement dit, le plus gros total pour un joueur effectuant ses débuts dans l'Arizona depuis… Charles Barkley en 1992.

Jalen Green Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 HOU 67 31:55 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3
2022-23 HOU 76 34:14 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1
2023-24 HOU 82 31:43 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6
2024-25 HOU 82 32:53 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0
2025-26 PHO 2 15:00 47.8 42.9 60.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Florian Benfaid
Commentaires
