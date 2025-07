Sentant son transfert venir, Jalen Green veut faire du bruit à Phoenix

« Ouais, je m'en doutais. » Voilà ce que répond Jalen Green, interrogé pour savoir s'il a été surpris d'avoir été transféré cet été par les Rockets, dans un échange d'ampleur monté autour de Kevin Durant.

« Ils essaient de me transférer depuis l’année dernière. Je ne me prends pas la tête. C’est pour le bien de l’équipe. Je sais que ça reste un business au final. Je ne peux pas vraiment contrôler ce que je ressens. Ce qui doit arriver arrive. Au final, j’ai toujours la chance de pouvoir jouer au basket », développe le joueur de 23 ans.

Ce dernier dit avoir été informé du transfert d’abord par un appel du GM des Rockets, Rafael Stone, puis par son agent. Rafael Stone a affirmé cette semaine que la décision de se séparer de Jalen Green n’avait pas été facile, ajoutant que ce dernier « a fait tout ce qu’on lui a demandé ».

Présent en spectateur à la Summer League de Las Vegas, Jalen Green prévoit de retrouver certains anciens coéquipiers des Rockets, dont Jabari Smith Jr. Et tout comme il l’a souligné dans son message d’adieu sur Instagram, l'arrière tient à insister sur le fait qu’il n’y a aucune rancune entre Houston et lui. « J’aime H-Town. Il y aura toujours de l’amour pour Houston. »

Les gens ne s’attendent à rien de notre part

Après quatre premières saisons dans le Texas, le deuxième choix de la Draft 2021 va maintenant ouvrir un nouveau chapitre dans l'Arizona. Et même si sa nouvelle équipe est face à un paquet d'inconnues, dont la gestion encore en cours du dossier Bradley Beal, Jalen Green est optimiste.

« On va surprendre beaucoup de gens et faire beaucoup de bruit. […] Les gens ne s’attendent à rien de notre part. La situation dans laquelle on est est comparable à l'année dernière. Ils ne s’attendaient pas à ce que Houston fasse quoi que ce soit », compare l'arrière dont l'ancienne formation s'était hissée jusqu'à la 2e place à l'Ouest. Mais n'avait pas été en mesure de passer l'obstacle Warriors au premier tour.

Ces premiers playoffs ? « Je n'ai peut-être pas été performant comme j'aurais dû l'être, mais au final, le but est d'être en playoffs tous les ans. J'y ai goûté maintenant, il n'y a aucune raison de ne pas avoir pour objectif d'y retourner », affiche celui qui avait connu une série très difficile (13 points à 37% de réussite, dont 29.5% à 3-points).

Atteindre cet objectif de playoffs passera nécessairement par une bonne entente avec Devin Booker, que Jalen Green considère comme un « gagnant ». Le nouvel arrivant imagine un « duo de scoreurs redoutables » et prévient : « Ça va être de la bombe. Je parie qu’il va tout déchirer. On va choquer le monde. »

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 32 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 32 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 82 33 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.