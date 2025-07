Les Rockets ne pouvaient pas laisser passer Kevin Durant

Maintenant que le transfert record à sept équipes, centré autour de Kevin Durant, a été officialisé, les Rockets ont pu réagir à ce sujet. Forcément, il sera actuellement difficile de trouver plus heureux que Rafael Stone, à l'origine de l'arrivée de « KD ».

« C'est Kevin Durant et il est juste vraiment trop bon » s'est déjà réjoui le GM de Houston, concernant les raisons qui l'ont lancé à sa poursuite. « Il est super efficace et il a réussi une bonne saison [chez les Suns]. Évidemment, il n'a plus 30 ans, mais il n'a pas vraiment décliné et on pense juste qu'il a une chance d'être très influent pour nous. […] Tout va devoir se mettre en place, mais nous aimons bien cet ajout. On pense que ça peut bien fonctionner, qu'il va nous apporter quelque chose et qu'on va aussi l'aider. »

Proche de Fred VanVleet et également aperçu à l'entraînement avec Jabari Smith Jr, Kevin Durant pourra notamment permettre à tout un groupe de franchir un cap, après sa deuxième place obtenue à l'Ouest en 2024/25 (suivie d'une élimination dès le premier tour face aux Warriors).

« Son éthique de travail est juste incroyable » a confié Rafael Stone, subjugué par sa nouvelle star, aux quelque 35 000 points en carrière. « La vitesse à laquelle il joue, pas en match mais plutôt à l'entraînement… L'intensité avec laquelle il s'entraîne… C'est quelque chose qui a contribué à sa grandeur au fil des années et ça a débuté très jeune pour lui. De toutes les choses que j'espère voir déteindre [sur le groupe], c'est sans doute ça la principale, celle que l'entraînement mène à la perfection. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles il a connu une carrière aussi remarquable, c'est cette intensité avec laquelle il s'entraîne jour après jour. »

Se séparer de Jalen Green a été « difficile »

Reste que, pour s'offrir les services du futur Hall of Famer de bientôt 37 ans, les Rockets ont dû dire au revoir à Jalen Green. Un jeune joueur de 23 ans qu'ils avaient pourtant drafté très haut en 2021 (2e position) et qui était leur meilleur scoreur en 2024/25, avec ses 21.0 points de moyenne.

« Jalen est quelqu'un de génial, il a fait tout ce qui lui a été demandé » a tenu à rappeler Rafael Stone. « C'est un parfait mélange de talent et d'éthique de travail, au-delà d'être juste une personne formidable. Dès qu'on a le privilège de bosser avec quelqu'un de talentueux, travailleur et gentil, on devrait le mettre en valeur. En tant qu'organisation, nous le valorisons beaucoup, donc ça a été très difficile [de s'en séparer]. »

Impitoyable, le business de la NBA a donc fait une nouvelle victime, toujours d'après le GM des Rockets : « C'est la NBA et on ne peut faire des échanges que si une certaine somme d'argent sort et qu'une certaine somme d'argent entre… Et aussi s'il y a une sorte de chevauchement au niveau des postes, ou du moins au niveau de la présence avec le ballon. Voilà ce qu'a impliqué cet échange. »

Sans doute que les performances en playoffs de Jalen Green (13.3 points de moyenne…) ont également facilité la chose. D'autant plus quand un joueur comme Kevin Durant (MVP, double champion NBA, double MVP des Finals) se retrouve sur le marché.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 ☆ OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 ☆ OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 ☆ OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 ☆ OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 ☆ OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 ☆ OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 ☆ GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 ☆ GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 ☆ GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 ☆ BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 ☆ BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * ☆ All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * ☆ BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * ☆ PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 ☆ PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 ☆ PHX 62 37 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.