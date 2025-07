Record NBA : Kevin Durant aux Rockets dans un échange à sept équipes !

Selon The Athletic, la NBA a validé l'échange à sept équipes pour permettre aux Rockets de récupérer Kevin Durant. Aux côtés des Suns et des Rockets, on retrouve ainsi les Hawks, les Lakers, les Nets, mais aussi les Warriors et les Wolves.

C'est un record absolu dans l'histoire de la NBA, même si ça ne concerne que six joueurs de la saison passée. Le reste est composé de rookies et de choix de Draft.

Pour l'instant, tout n'est pas finalisé, mais voici les joueurs impliqués, et leurs nouvelles destinations :