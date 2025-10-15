Jalen Green va manquer la reprise des Suns

Désormais appelé à enfiler le costume de lieutenant de Devin Booker dans l'Arizona, Jalen Green va devoir patienter avant de jouer avec les Suns. Victime d'une petite élongation au niveau des ischio-jambiers lors du « training camp », qu'il s'est aggravée lors du récent voyage de son équipe en Chine, il sera absent dix jours et ne pourra ainsi pas jouer contre Sacramento en ouverture.

Phoenix doit lancer sa saison le 22 octobre, face aux Kings donc, avant d'enchaîner chez les Clippers le 24 puis chez les Nuggets le 25. Trois matchs qui pourraient se dérouler sans l'ancien arrière des Rockets, transféré pendant l'été contre Kevin Durant.

Disponible à 82 reprises en 2023/24 puis en 2024/25, Jalen Green va en tout cas rater son premier match depuis février… 2023. De quoi lui permettre de revenir à 100%, afin de pouvoir ensuite « choquer le monde » et redresser la barre avec les Suns, comme il l'espérait dès le mois de juillet.

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 32 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 32 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 82 33 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.