Adam Silver se frotte les mains du retour de la NBA en Chine

Une pose collective et de grands sourires devant une belle vue de Macao. Les Suns n'ont évidemment pas manqué de marquer le coup, à l'occasion de leur passage sur les terres de cette ancienne colonie portugaise. Là où la NBA pose ses valises le temps de deux rencontres de présaison entre la formation de l'Arizona et les Nets.

Ce retour est l'aboutissement d'un processus de plusieurs années visant à réparer les relations entre les deux camps, dégradées après que Daryl Morey, alors GM des Rockets, avait tweeté une image de soutien aux manifestants de Hong Kong – dont Macao est proche géographiquement – en octobre 2019.

« De faire partie des équipes invitées à venir jouer, je pense que nos gars vont ressentir cette joie et cet amour du jeu, ce qui donne envie à tout le monde de jouer. Là-bas, ils ne voient pas des joueurs NBA tous les jours », remarque Jordan Ott, le nouveau coach des Suns.

Il n'est pas le seul à faire part de son enthousiasme. Adam Silver a déclaré jeudi à l’AFP qu’il y avait un « immense engouement » autour de cette venue, alors que la ligue fait son grand retour en Chine, six ans après son boycott du territoire mis en place par les autorités de l'Empire du Milieu. « Nous connaissons en ce moment un enthousiasme pour le basket plus fort que jamais en Chine », assure le grand patron de la ligue.

D'autres événements à venir en Chine

« Comme vous le savez, il y a un immense intérêt pour la NBA dans toute la Chine, donc c’est formidable d’être de retour ici », poursuit le dirigeant pour qui ces matchs à guichets fermés, vendredi et dimanche, pourraient ouvrir la voie à davantage d’événements et de lieux en Chine à l’avenir.

Pour mémoire, ces rencontres se déroulent à la Venetian Arena, qui fait partie du conglomérat Las Vegas Sands, contrôlé par la famille Adelson, propriétaire des Mavericks. Le patron de la franchise texane et président de Las Vegas Sands, Patrick Dumont, aurait joué un rôle déterminant dans le nouveau partenariat de la NBA avec Macao.

Il estime que ces matchs auront un impact « énorme » et positif sur « la réputation de Macao en tant que destination mondiale pour le tourisme de loisirs et d'affaires ». La NBA ne s'y était plus rendue depuis 2007, à l’époque où la région dépassait Las Vegas en tant que capitale mondiale des casinos en termes de revenus du jeu.

Soumises aux directives de Pékin visant à diversifier son économie, les autorités locales s’empressent de mettre en avant des événements non liés aux jeux d’argent, comme les concerts et les compétitions sportives. De quoi faire le bonheur du public local.

« On a une grande base de fans ici en Chine. ‘Basketball Without Borders' est super important, tout comme être ici sur leur terre et leur permettre de nous voir jouer en personne », termine Devin Booker.

Photo : X Suns