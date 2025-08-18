Alperen Sengun : “Jalen Green était comme un frère”

Actuellement en pleine préparation de l'Eurobasket avec la Turquie, Alperen Sengun a changé de statut en NBA mais aussi dans son pays. A seulement 23 ans, le voilà en leader de sa sélection, et après l'Euro, il sait que la pression sera tout autre en NBA. Equipe surprise de la saison passée, les Rockets ont changé de braquet cet été avec la venue de Kevin Durant, mais aussi de Clint Capela, de Dorian Finney-Smith et de Josh Okogie. Des recrues qui ont poussé les dirigeants à sacrifier Jalen Green, et “Baby Jokic” avoue qu'il a été touché par ce départ.

“Bien sûr que ça a été difficile. Jalen était comme un frère pour moi. Nous avons découvert la NBA ensemble. Quand je suis arrivé, je ne parlais pas du tout anglais” rappelle-t-il. “Nous avons quand même vécu une super saison ensemble. Nous sommes allés en playoffs ensemble. Nous sommes partis de tout en bas, et nous avons gravi les échelons ensemble.”

Sengun et Green s'étaient découvert le soir de la Draft. “Il était super classe” se souvient le Turc, qui se rappelle que Green portait des diamants ce soir-là. “En me rapprochant de lui, j’ai réalisé qu’il était en réalité très gentil et bavard. Jalen aimait aider et discuter… “

Voilà pourquoi Sengun reconnaît qu'il est “triste” de le voir partir à Phoenix. “C’était comme mon frère. J’étais triste quand j’ai appris la nouvelle. J’étais très triste… mais en même temps, Kevin Durant arrive. Malgré tout, Jalen était mon frère. Je l’ai appelé immédiatement et je lui ai dit ce que je ressentais : « J’espère que ce transfert te motivera encore plus. » Parce que je crois que Jalen va devenir un très grand joueur. Parfois, il se bat contre lui-même, mais je pense qu’il ne fera plus ça et qu’il va encore mûrir dans son jeu. Je crois vraiment qu’il va devenir un joueur majeur. Je lui souhaite le meilleur.”

Ils sont restés si proches que Sengun a un projet en cours : “Je vais l’emmener en Turquie”.