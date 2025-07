Jalen Green espère redresser la barre à Phoenix… comme à Houston

C'est par un article sur The Players' Tribune que Jalen Green a partagé ses ambitions pour la prochaine saison à Phoenix. Transféré aux Suns en échange de Kevin Durant, l'arrière veut ainsi relancer la franchise de l'Arizona.

« Personne n'aime être échangé » reconnaît-il. « Mais je peux honnêtement dire que je comprends. C'est un business et, si j'avais été dirigeant, j'aurais probablement fait le même échange. C'est une meilleure situation pour les deux parties, et je suis enthousiaste de jouer avec Book (Devin Booker) et de créer une culture de la gagne. Comme on avait déjà réussi à le faire du côté de Houston. »

Même s'il a été critiqué pour ses performances lors des derniers playoffs, son inconstance ayant fini de convaincre les Rockets qu'ils ne pourraient pas aller beaucoup plus haut avec lui en tant que première arme offensive, Jalen Green liste tout ce qu'il a aimé durant ses quatre ans à Houston. En rappelant la progression du groupe.

« Ma première année, on a gagné 20 matchs. Vingt ! En moins de trois ans, on avait réussi à remplir le Toyota Center pour un match de playoffs à domicile. Je serai toujours fier de ça. Réussir à renverser les choses de cette façon, c'est une question de culture. On avait notre noyau de jeunes joueurs, mais aussi des vétérans comme Fred VanVleet, des mecs qui ont vraiment gagné dans cette ligue, et qui nous ont montré le chemin » rajoute-t-il ainsi.

Désormais, il veut renverser les choses à Phoenix, et faire rebondir la franchise après une dernière campagne particulièrement frustrante autour de ce « Big Three » qui n'a pas du tout fonctionné…

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 32 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 32 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 82 33 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.